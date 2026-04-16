苗栗縣30年以上屋齡超過半數 縣府啟動2年1.6億元老屋修繕更新補助

中央2年50億元老屋修繕更新，苗栗縣超過半數30年屋齡以上老屋，獲配約1.6億元，補助指定項目，今年預計2棟公寓、20棟透天住宅，縣府最快下月公告受理申請。

內政部老宅延壽機能復新計畫，及因應國際情勢強化老舊建築物修繕補助辦法，明年底前投入50億元提供住宅老屋修繕更新，縣府工商發展處指出，苗栗縣今年獲配4025萬元，明年1億2075萬元，除結構安全評估及地方服務團經費由中央全額補助外，其餘項目縣府10％配合款。

苗栗縣30年以上住宅老屋占58.7％，修繕補助4至6樓公寓住宅，公共空間（共有）修繕項目包括增設昇降設備、樓梯間修繕、公共管線更新、老舊招牌拆除、建物立面修繕、屋頂防水隔熱、外掛空調管線及無障礙設施改善等8項，平均每棟約可申請447萬元補助，室外修繕至少選3項，才可加選私人室內（專有）修繕。

透天住宅部分，室外修繕項目包括建物立面修繕、屋頂防水隔熱、外掛空調管線及無障礙設施改善等4項，平均每棟約可申請131萬元補助，室外修繕至少選1項，才可加選室內修繕。

公寓專有及透天室內修繕項目包括居家安全及無障礙設施修繕、管線修繕更新及配合兩者所需之必要室內裝修，每戶可申請20萬元，若戶籍內有65歲以上長者、中低收入戶或長照需要者，加碼補助至30萬元。

縣府工商發展處長詹彩蘋表示，修繕經費補助不得超過單項補助額度上限，且各單項補助額度不得超過該項實際修繕工程經費65％，縣府預計最快5月底公告第一批受理民眾申請，今年預計受理公寓2棟、透天住宅20棟。

審查 原則優先協助高齡及弱勢家庭、外牆磁磚剝落建築、連棟透天街廓改善、公寓整體修繕等案件，工商發展處已同步啟動整備作業，確保中央計畫補助經費核定後能即刻推動，洽詢電話037-558821。