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張善政推可負擔住宅 崔媽媽籲桃市府扛住壓力「讓政策長久」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

桃園市政府為落實居住正義，首創推出低於市場價格的「可負擔住宅」。不少婚育家庭期待以便宜價格買到捷運周邊房子，減輕生活負擔；專家肯定政策立意甚好，剛需自住的小資族能受惠，但也提醒買家謹慎評估，也呼籲市府扛住壓力，才能讓政策長久。

桃園楊先生說，雖然可負擔住宅未來買賣受限制，但有機會入手桃園捷運周邊的房子，相當誘人，目前釋出消息只有價格可能落點，會想多了解未來政府購回機制；民眾郭小姐則說，撇開結婚生小孩不談，很多房東不願租房給老人，若能透過政策買到安身立命居所，也算投資未來的養老生活。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，可負擔住宅具有土地及建物所有權，與現有「只租不售」的社會住宅相比，無居住年期的限制，也可以繼承，對有意長期居住但負擔能力有限的民眾而言，相對友善。機捷旁建案動輒一坪四十多萬元，可負擔住宅可望落在二十多萬元，具吸引力。

陳定中也說，可負擔住宅是介於「出租型社宅」與「買斷式國宅」的折衷規畫，無法於市場上自由轉售，買盤僅鎖定絕對性的剛需自住小資族；銀行貸款條件可能比一般市場住宅略差，買家需評估自備款是否充足，及在給付可負擔住宅的房貸後，有無餘裕為將來的換屋計畫存錢。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡認為政策立意甚好，但同時也具有挑戰性，許多制度都是實務運作發現問題、修正方向才臻至完備，能預見桃園可負擔住宅會經歷此過程。但可負擔住宅若戶數太少未達一定經濟規模，不僅政策推動不敷成本，也沒辦法制衡一般市場炒作房價情形。

呂秉怡也說，可負擔住宅回賣政府，避免流入一般市場的立意佳，但過去不乏好政策因民代、群眾或選票壓力轉向變質而讓住宅持有者獲益，變成另外一種不公義，市府得要扛住壓力。

捷運 桃園

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