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領先全國！桃園可負擔住宅條例送審 房價估市場5-6折

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃市府昨天在市政會議通過「桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例」草案，將送議會審議。捷運Ａ20、Ａ21整體開發區未來將有可負擔住宅。圖／桃園市都發局提供
桃市府昨天在市政會議通過「桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例」草案，將送議會審議。捷運Ａ20、Ａ21整體開發區未來將有可負擔住宅。圖／桃園市都發局提供

桃市府昨天在市政會議通過「桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例」草案，將送議會審議，市長張善政說，條例以「住宅去商品化」為核心，要為桃園年輕婚育家庭打開高房價與不穩定租屋之外的第三條路。市府也估算可負擔住宅將為市場價格五到六折，三房車不用千萬元。

據可負擔住宅自治條例草案，透過都市計畫、都市更新審議機制，要求建商以容積提升方式強制捐建，市府不花一塊錢即可取得可負擔住宅。申購資格鎖定廿五歲以上未滿四十五歲、設籍桃園的婚育家庭，承購後不得出租，再出售價格以原承購價為上限，避免流入一般市場套利。

張善政說，這是他二○二二年參選市長時困難度最高的政見，府內外近年密集召開超過一百場會議，邀集法律、金融、不動產等領域專家學者參與討論，讓法規成形。他也認為，可負擔住宅政策最關鍵是要突破觀念，「讓住宅回歸居住本質」，以政府控制的小封閉市場，照顧年輕婚育家庭。

都發局長江南志說，中壢體育園區、Ａ20及Ａ21等三案細部計畫已公告捐建可負擔住宅相關規範。房價由住都中心設立專責小組評定，以Ａ20為例，卅五坪三房車市價約一千八百萬元以上，未來可負擔住宅以卅年貸款、利率百分之二點一八五，當每月貸款三萬元，房價將落在一千萬元以內。

首創全國的桃園市可負擔住宅自治條例草案將送議會審議，市府力拚五月下旬三讀通過，今年七月報請中央核定。國民黨議員徐其萬肯定該制度以「家庭可負擔能力」為核心，有效減輕年輕世代購屋壓力，同黨議員黃敬平則憂心若限制買賣並由政府優先購回，形同物權債權化，恐有違憲爭議。

民進黨議員許家睿說，可負擔住宅的政策理念值得肯定，但購屋者後續轉售換屋、增值空間都受限，如何提高購買意願是關鍵；且政策能取得的戶數有限，後續待觀察。

江南志回應，自治條例草案結合限制處分、信託登記與特定條件成就後再移轉所有權的制度，達到管制目的，政策本身就存在福利補貼，所以並不會產生過度限制財產權的疑慮。

張善政 房價 桃園

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