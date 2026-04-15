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暴雨泥流沖通霄民宅 苗縣府追查農地違規裁罰送辦

中央社／ 苗栗縣15日電
苗栗縣4日豪雨多處淹水，其中通霄鎮通南里榮華社區有民宅遭泥流灌入。縣府15日表示，民宅後方土地被人擅自違法堆置土石釀災，縣府對行為人及土地所有權人依法裁處並移送法辦。圖／中央社（民眾提供）
苗栗縣4日豪雨多處淹水，其中通霄鎮通南里榮華社區有民宅遭泥流灌入。縣府15日表示，民宅後方土地被人擅自違法堆置土石釀災，縣府對行為人及土地所有權人依法裁處並移送法辦。圖／中央社（民眾提供）

苗栗縣4日豪雨多處淹水，其中通霄鎮通南里榮華社區有民宅遭泥流灌入，災情嚴重。縣府追查，民宅後方土地違法堆置土石、整地，由相關單位依法開罰，並移送地檢署查辦。

苗栗縣政府今天透過新聞稿指出，該案涉及通霄鎮南華段5筆土地，分別位於都市計畫內農業區及非都市土地之特定農業區農牧用地，經查該處非法放置移動式篩選（分）機進行作業，並堆置大量不明土石，嚴重破壞農業生產環境，去年裁罰2次；今年1月發現該處仍堆置不明土石、整地，開罰第3次。

縣府表示，4日暴雨釀災後，農業處8日率隊再到現地勘查，發現仍持續動工且有將土石外運情形，工商處除裁罰新台幣30萬元違規使用外，並移送地檢署查辦不法。另外，環保局審認行為人違反廢棄物清理法、空氣污染防治法等予以核處。

縣府指出，各局處聯合稽查確認違規屬實後，除重罰行為人及土地所有權人外，並將全案移送苗栗地檢署偵辦。縣府重申，農地應作農業使用，地主應善盡管理責任，切勿隨意提供土地供人堆置土石或進行非法作業。

縣府表示，該處曾於民國113年獲通霄鎮公所核准興建農路，然而申請人未依原核定計畫使用，鎮公所已於去年5月29日正式發函廢止容許使用同意書，但相關工程告示牌仍遺留豎立於現場，引發外界誤解，特此嚴正澄清。

苗栗地區4日豪雨多處淹水，其中通霄鎮通南里榮華社區有民宅遭泥流灌入（圖），災情嚴重。圖／中央社（民眾提供）
苗栗地區4日豪雨多處淹水，其中通霄鎮通南里榮華社區有民宅遭泥流灌入（圖），災情嚴重。圖／中央社（民眾提供）

農地 苗栗

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