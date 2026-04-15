全台高壓用電戶數最高在桃園 台電客製化節電詢問度高

台電桃園區營業處今舉辦大用戶座談會，轄內180多家高壓以上用電大戶參與，除宣導深度節能、節能績效保證專案、動力與公用設備補助專案，更邀節能績效優異的桃園國際機場股份有限公司分享經驗，活動回響熱烈。

台電桃園區營業處高壓以上用戶有3400多戶，是全國高壓以上用戶最多的區處，台電副總經理陳銘樹、業務處長鍾思思出席參與座談，並與節電吉祥物「電寶」推廣企業節能。陳銘樹呼籲，期盼有更多企業投身節能減碳行列，提升能源使用效率，共同邁出2050淨零轉型關鍵一步。

台電桃園區處長洪通澤表示，大用戶座談會是與用電大戶溝通交流的重要平台，今年適逢台電80周年，特別聚焦企業關注的深度節能議題。此外，為強化服務深度，活動特別安排專員桌邊服務，由專員分析與會用戶用電情形，客製化節電建議，詢問度相當高。

桃園區處表示，歡迎高壓以上用戶參加「需量反應負載管理措施」，或報名「節能診斷」服務，將由節能工程師提供節電診斷及建議，並安排專人用電諮詢，協助企業「在對的時間聰明用電」，提高用電效率降低電費成本，攜手邁向節能減碳與永續發展，共創雙贏。