預計2.6萬人受惠！竹縣關西鎮擬發3600元振興金 弱勢戶再加碼2千

因應國際情勢變動，新竹縣關西鎮公所擬定振興發展自治條例，計畫發放每位鎮民3600元振興發展金，低收入戶每戶再加碼2000元，預計以2026年度預算收支賸餘經費辦理，目前正待代表會審議，預計2萬6000人受惠。

關西鎮公所表示，因應國際情勢變動可能對民生消費、地方產業及整體社會韌性帶來影響，為減輕鎮民生活負擔，並兼顧地方發展及照顧弱勢需求，已研擬「新竹縣關西鎮因應國際情勢強化地方韌性及振興發展自治條例」草案，後續將依法提請鎮民代表會審議。

關西鎮公所表示，發放對象須為鎮民代表會議決通過當日前已設籍關西鎮、且發放起始日前未遷出的鎮民，以及取得有效居留許可的外籍配偶。發放日前出生，但尚未辦理出生登記的新生兒，只要在領取期限前辦妥戶籍登記於關西鎮，同樣具備領取資格。

關西鎮公所表示，本案目前尚屬草案規畫階段。發放部分，振興發展金採一次性發放，每人可領3600元；若是經新竹縣政府核定的低收入戶，則採「每戶」額外加發2000元。

鎮公所強調，鎮內各項建設及施政工作仍持續推動，對於任何新增政策，均須兼顧財政紀律、施政穩健及地方長遠發展，因此本案將在合法、審慎及可行的前提下推進，並尊重鎮民代表會審議權責，待相關程序完備後，再對外說明定案內容。

關西鎮公所表示，後續如本案完成審議並依法完成預算程序，將盡速依規定辦理相關行政作業；在正式核定前，外界所關注之發放金額、適用對象、辦理時程及執行方式，均仍有依法調整之可能，應以正式公告資訊為準。