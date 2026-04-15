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影／苗栗桐花祭系列活動將登場 三義4月18日率先起跑

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣境內的桐花已陸續綻放，縣府與三義、大湖、獅潭、苗栗等鄉鎮市規畫從4月18日到5月初辦理桐花祭系列活動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣境內的桐花已陸續綻放，縣府與三義、大湖、獅潭、苗栗等鄉鎮市規畫從4月18日到5月初辦理桐花祭系列活動。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣境內的桐花已陸續綻放，縣府與三義、大湖、獅潭、苗栗等鄉鎮市規畫從4月18日到5月初辦理桐花祭系列活動，縣府今天邀請全國民眾來苗栗「行細路遶山花」，尋找美麗雪白桐花，體驗客庄人文風情。

縣府上午舉辦桐花祭啟動儀式，今年桐花祭活動，三義鄉將於4月18日率先起跑推出「桐雪山城、慢遊三義」，第二場4月25日由縣府與獅潭鄉公所合作在義民廟廣場、鳴鳳古道推出「桐香細路、遶尞苗栗」主場活動，造橋鄉公所在4月26日、5月3日分別在口山步道及周邊推出「桐花小徑漫步導覽」，大湖鄉公所5月1日、5月9日推出大湖薑麻園客庄小旅行，苗栗市公所預計5月初在功維敘隧道旅服中心腹地安排「貓裏桐花小旅行」。

此外，苗栗縣獨有的「桐花婚禮」今年邁入第21年，4月26日在三義鄉西湖渡假村登場，36對佳偶將在浪漫桐花美景中締結良緣，留下永恆回憶。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫指出，4月25日「桐香細路 遶尞苗栗」活動內容豐富，安排客家藝文展演、手作體驗，還有苗栗文創品牌「菁市集」進駐；現場參加鳴鳳古道健行集章，只要集滿2點就送精美好禮，送完為止；老街巡禮採現場報名，報名就送100元消費券及精美好禮，限額60名。

當天還規畫鳴鳳古道走讀，由專業導覽帶領遊客認識桐花生態及苗栗山林文化，活動免費，採預約報名，報到即贈100元消費券及精美好禮，活動上、下午各1場，限額40人，報名至4月20日中午12時止，報名資訊為reurl.cc/0m2RR6，為響應減碳旅遊，當天提供免費接駁車巡迴行駛苗栗高鐵站、苗栗火車站、獅潭義民廟及頭屋雲洞宮等地點；相關活動資訊請上苗栗文觀局官網查詢。

縣長鍾東錦表示，早年苗栗山林遍布油桐，雖然現代科技讓桐油、火柴棒等產業「退場」，但留給後人如雪般的山林美景，有些旅宿業者還刻意製作火柴盒營造復古風情，歡迎各地民眾在桐花祭期間到苗栗賞桐，感受客庄人文風情。

苗栗縣鄉鎮市長聯誼會會長、三義鄉長呂明忠致詞感謝鍾縣長對各鄉鎮市的支持，同時也感嘆桐花祭往年中央補助數百萬元辦理，但逐年減少，今年補助甚至「歸零」，鄉鎮必須自籌經費辦活動，希望客委會未來能多支持鄉鎮及社區辦桐花祭系列活動。

苗栗縣政府上午舉辦桐花祭啟動儀式，幼兒園小朋友開心地玩著桐花造型的「竹蜻蜓」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午舉辦桐花祭啟動儀式，幼兒園小朋友開心地玩著桐花造型的「竹蜻蜓」。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣境內的桐花已陸續綻放，縣府與三義、大湖、獅潭、苗栗等鄉鎮市規畫從4月18日到5月初辦理桐花祭系列活動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣境內的桐花已陸續綻放，縣府與三義、大湖、獅潭、苗栗等鄉鎮市規畫從4月18日到5月初辦理桐花祭系列活動。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府上午舉辦桐花祭啟動儀式，幼兒園小朋友舞動為宣傳會揭開序幕。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午舉辦桐花祭啟動儀式，幼兒園小朋友舞動為宣傳會揭開序幕。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣境內的桐花已陸續綻放，縣府與三義、大湖、獅潭、苗栗等鄉鎮市規畫從4月18日到5月初辦理桐花祭系列活動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣境內的桐花已陸續綻放，縣府與三義、大湖、獅潭、苗栗等鄉鎮市規畫從4月18日到5月初辦理桐花祭系列活動。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣境內的桐花已陸續綻放，縣府上午舉辦桐花祭啟動儀式，邀各地遊客來苗栗賞桐。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣境內的桐花已陸續綻放，縣府上午舉辦桐花祭啟動儀式，邀各地遊客來苗栗賞桐。記者胡蓬生／攝影

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