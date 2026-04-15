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苗栗縣乾旱加豪雨農損約2100萬 縣府災害準備金用上了
苗栗縣今年1、2月乾旱，造成春茶遲發性災害，4月3、4日豪雨又造成農作及雞隻災害，農業損失2100萬多元，除了農業部列入天然災害現金救助項目，縣府並動用災害預備金，補貼農民損失。
4月3、4日豪雨，苗栗縣是重災區，農業部依農業天然災害救助辦法，陸續公告達到現金救助的品項及地區，包括後龍鎮、造橋鄉西瓜及香瓜，即日至4月22日受理申請，救助額度西瓜每公頃6萬4000元，香瓜每公頃8萬元。此外，後龍鎮、造橋鄉約7000隻雞損失，約315萬元，蛋雞每隻補助75元，肉雞每隻50元，即日至4月23日受理申請。
豪雨造成後龍鎮、通霄鎮、頭份市、公館鄉、造橋鄉及三灣鄉等農田流失2公頃，埋沒11.27公頃，造成農田無法耕種，縣府動用災害準備金，公告辦理農田受災救助，即日至4月22日受理申請，流失每公頃救助10萬元，埋沒每公頃5萬元。
縣府指出，今年1、2月乾旱，造成春茶減產，損失約200萬元，農業部公告遲發性災害現金救助，受理申請至4月21日，每公頃10萬元；另，4月3、日豪雨，公所提報西瓜災損約50公頃、440萬餘元，香瓜約20公頃、120萬元。
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