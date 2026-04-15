通霄新闢苗31銜接台1道路工程 總經費約4000萬鍾東錦表支持

苗栗縣政府接獲地方陳情，通霄鎮苗31線銜接苗128路口，因緊鄰台1線路口停車縱深很短，導致內湖、平安、福源及龍源等四里居民長期飽受通勤塞車之苦，爭取新闢「苗31線銜接台1線道路及跨越北勢窩溪橋梁工程」改善；經縣長鍾東錦與交通工務處、通霄鎮公所及地方民意代表現勘後，鍾縣長原則表示同意，將請地方盡速取得土地後施作。

縣府交工處處長古明弘指出，規畫新闢替代道路工程將從台1線加油站旁，沿北勢窩溪開闢長約300公尺、寬約6公尺的瀝青混凝土路面，同時新建長約20公尺、寬約8公尺鋼型橋梁跨越北勢窩溪，銜接苗31線，並設置橋面欄杆及辦理護岸改善；另於苗31線端進行擋土牆改善、路面加高及排水系統優化等工程，總工程經費概估約4000萬元。

鍾東錦指出，從國3高速公路下通霄交流道，走苗128線經苗31線路口至台1線路口，車流量大，上下班尖峰時段更是壅塞，為讓內湖里、平安里、福源里、龍源里4里的鄉親出入方便，並維護交通安全，縣府同意全力支持，讓地區的交通更順暢。

鎮民代表翁英雄表示，苗31線與苗128路口，至台1線路口僅約20公尺，紅燈時停車縱深很短，出入苗31線車輛又要禮讓直行苗128車輛，出去的車要塞很久、要進來的車又導致後方車流回堵，上下班時段造成交通打結情況很明顯，新闢替代道路後將可完全改善當地交通。

內湖里長林輝權也表示，苗31線是內湖、平安、福源、龍源4個里居民出入要道，平常上下班行經苗128線進出苗31線銜接台1線，因苗128線車流量大，經常嚴重塞車，尤其最近正逢拱天宮白沙屯媽祖北港進香，交通更加擁擠，盼新闢替代道路，解決鄉親長年的困擾。