啟用不到半年就崩壞 竹市鹽港溪車道草長垃圾多 竹市府急派員清理

新竹市鹽港溪流域自行車道去年10月風光啟用，但市議員廖子齊表示，落成不到半年，已接獲多起陳情並實地現勘後發現，自行車道沿線諸多景點已是荒草蔓生、垃圾堆積，部分導覽看板甚至出現嚴重的貼膜剝落。市府表示，已調度人力進場割草及環境清潔。

廖子齊指出，鹽港溪流域自行車道本應作為香山區最具亮點的特色公園，現況卻已慘不忍睹，如烏崁板岩公園目前雜草長度已淹沒原有公園綠地的輪廓，且因長期缺乏巡檢與維管，導致沿途堆積充斥民生垃圾，嚴重破壞當地自然生態。

此外，耗資公帑製作的解說看板，在短短數月內竟發生貼膜脫落狀況，顯示當初的施工品質與後續的行政維修皆完全失能。廖子齊痛批，這是一座啟用不到半年的新設施，市府對香山區民的敷衍程度令人難以接受。

廖子齊提到，去年審計室報告已明確指出，新竹市公園綠地的認養率長期偏低，顯示市府在引進民間資源、優化環境認養的政策上執行不力。新竹市今年升級至財政等級一等，理應有最充裕的資源執行維管，但在香山看到的卻是設施毀壞與環境髒亂並存，這種行政怠惰使得財政等級升等顯得格外諷刺。

廖子齊表示，市府必須立即採取行動，針對鹽港溪自行車道各公園全面除草與垃圾清運，並要求廠商落實保固責任，限期更換毀損看板。同時，相關單位應針對香山區戶外空間建立制度化的巡檢機制，主動發現並解決問題，而非坐視設施崩壞。

廖子齊說，市府更應檢討目前低落的認養率，提出更具實益的民間參與方案，引進社會資源共同守護綠地景觀。廖子齊呼籲，香山區不應被視為市府治理的邊陲，市府應拿出財政一等城市應有的行政效率，還給香山人一個乾淨、舒適的生活環境。

新竹市政府養工處表示，針對鹽港溪流域自行車道沿線環境整理情形，市府本周已調度人力進場辦理割草及環境清潔作業，改善現場環境。

新竹市議員廖子齊指出，鹽港溪流域自行車道因長期缺乏巡檢與維管，導致沿途堆積充斥民生垃圾，嚴重破壞當地自然生態。圖／廖子齊提供

新竹市議員廖子齊指出，鹽港溪流域自行車道因長期缺乏巡檢與維管，導致沿途堆積充斥民生垃圾，嚴重破壞當地自然生態。圖／廖子齊提供