疑61人食物中毒 中壢烤肉飯名店遭停業

桃園市中壢區排隊名店「上野烤肉飯」內壢店爆發疑似食物中毒事件，衛生局昨陸續接獲醫院通報多達六十一人疑前晚食用便當後上吐下瀉。衛生局昨勒令店家停業，並派員採檢送驗。店家發聲明致歉，若確有疏失將負起全責。

有網友昨天在「我是內壢人」臉書社群發文，表示女兒前一晚吃完上野烤肉飯內壢店的雞腿飯後，約晚上十一時多嘔吐，還吐了一整床；不少網友也紛紛留言表示，家人吃完便當後到醫院掛急診。

桃園市衛生局指出，昨早接獲醫院通報，有多人出現上吐下瀉等疑似食品中毒症狀，通報人數不斷增加，從卅八人增至六十一人。衛生局啟動食品中毒調查機制，查核該店的食品製備流程、作業環境衛生等情形，並抽驗高風險食材與採集環境檢體送驗，檢驗時程最快三至五周完成。

店家昨下午在臉書發聲明向消費者致歉，並表示第一時間配合衛生局調查、全面暫停營運，目前相關樣本送交稽查單位分析。若最終確認確實為該店疏失所致，將負起醫療費用與相關賠償等責任，並全面改善食安。

衛生局指出，若後續查出店家違反食品良好衛生規範準則，將命其限期改善，屆期未改善，可依食安法裁處六萬元以上至二億元以下罰鍰。若確認為食品中毒案件，也將依違反食安法規定移送桃園地檢署偵辦。並呼籲民眾若前天有到該店消費並出現腸胃不適等症狀，請就醫或通報衛生局。