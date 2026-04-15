藍憂分裂 陳見賢會竹縣鄉鎮市長

國民黨新竹縣長初選由立委徐欣瑩出線後，整合備受關注。初選失利的副縣長陳見賢前天邀鄉鎮市長餐敘，綠營竹北市長鄭朝方也是座上賓，引發外界聯想；陳團隊表示餐敘為交流地方議題。徐欣瑩辦公室強調，會勤走地方團結各鄉鎮市與民代，共同擘畫縣政藍圖。

國民黨新竹縣長黨內提名競爭激烈，徐欣瑩和陳見賢你來我往相互「過招」，最後結果陳見賢僅以一點二個百分點的些微差距落敗。

初選落幕後近半個月，還未見徐、陳兩人公開合體強調團結，藍營基層憂心初選裂痕未平，恐衝擊年底大選。

陳見賢前晚邀請各鄉鎮市長餐敘交流，其中還包括可能代表民進黨參選縣長的鄭朝方，陳還在臉書貼文強調「地方治理最重要的，是彼此傾聽與理解。」引起地方揣測未來動向。陳見賢團隊發言人田芮熙說，陳副縣長與各鄉鎮市長之間長期維持良好互動與默契，餐敘是就交通、產業發展等議題交換政策意見，同時也關心清明連假期間，各鄉鎮市應變豪雨情形。田芮熙也強調，陳見賢數十年來深耕鄰里，初心未改，專注於縣政推動與城市發展。

針對藍營最新整合情形，徐欣瑩辦公室昨指出，團隊全力支持縣長楊文科、副縣長陳見賢不分黨派、聯合各鄉鎮市共同推動縣政，未來徐欣瑩也會以地方意見出發，持續勤走地方、謙卑傾聽，並會站在第一線，團結全縣十三個鄉鎮市及各級民代，共同擘畫縣政藍圖。

徐欣瑩辦公室指出，徐欣瑩作為國民黨提名徵召的新竹縣長參選人，她必定會與各鄉鎮市首長、各級民意代表參選同志團結一心，贏得年底五合一勝選，延續國民黨執政，守護新竹縣的藍天。鄭朝方雖被勸進參選縣長，但傳出已向賴清德總統推辭，至於民進黨會派誰？鄭先前表態，會綜合考量推出最強人選。