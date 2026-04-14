霹靂布袋戲走進桃園圖書館 「童演童語」帶孩子學情緒

為提升兒童閱讀興趣，桃市府與霹靂國際多媒體合作，將布袋戲IP轉化為兒童劇形式，自4月26日起至10月17日規畫多場兒童劇、夏令營及手作體驗，盼透過生動劇情與Q版角色，引導孩子主動親近閱讀。

市長張善政今在活動記者會表示，「童演童語」已發展為桃園重要的兒童閱讀品牌，今年透過霹靂布袋戲與「Pili Gili」Q版人物，以鄉土語言及創新轉譯，將傳統偶戲轉化為孩子理解情緒的工具，活動同時融入社會情緒學習（SEL）元素，協助孩子學習情緒表達與人際互動。

他也分享，布袋戲是許多人跨世代的共同回憶，從經典角色到現代化的Q版人物均展現本土文化魅力，期盼孩子在觀戲過程中，學習控制情緒並成為情緒的小主人。

大霹靂國際整合行銷公司總監丘昀指出，霹靂布袋戲深耕台灣逾38年，傳承黃家五代百年的布袋戲底蘊，此次首度與桃園市立圖書館合作，將經典的科幻武打戲轉化為結合SEL社會情緒學習概念的兒童劇，規畫11場大小型演出及DIY體驗活動，邀請親子在暑假期間一同認識傳統文化，並推薦家長與小朋友踴躍借閱館內典藏的上百片霹靂布袋戲影卷。

市圖表示，系列活動自4月起於桃園各區陸續展開，其中首場大型兒童劇將於4月26日於龍潭國小登場，由「魔神來襲！校園正義守護戰」揭開序幕，當天除演出外，現場亦設有情緒主題闖關攤位、互動體驗及抽獎活動，活動詳情可至桃園市立圖書館官網查詢。