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議員質疑垃圾費隨袋徵收「市民要哭了」 桃園副市長千字文反擊：不要誤導

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園目前實施「非家戶」垃圾費隨袋徵收，副市長蘇俊賓今強調試行4個月垃圾減量率已達25.8%，民眾實際負擔反而更低。圖／桃園市環保局提供
桃園目前實施「非家戶」垃圾費隨袋徵收，副市長蘇俊賓今強調試行4個月垃圾減量率已達25.8%，民眾實際負擔反而更低。圖／桃園市環保局提供

桃園何時全面實施垃圾費隨袋徵收話題引發關注，民進黨市議員王珮毓昨更以「市民要哭了？真的要買貴貴的專用垃圾袋嗎？」為題發布短影音。對此，桃園市副市長蘇俊賓今發千字文反擊，強調公共政策可以討論但不能誤導，並指試行4個月垃圾減量率已達25.8%，民眾實際負擔反而更低。

蘇俊賓表示，除台北、新北外，全台多數地方垃圾費都沿用早期「隨水費徵收」，民眾丟再多垃圾、再努力資源回收，都跟付出的垃圾處理費無關，收費與垃圾產生量脫鉤，民眾自然沒有源頭減量動機，這也是許多縣市每人每日垃圾量居高不下的主因。

蘇俊賓指出，台北市每人每日垃圾量為0.32公斤、新北市0.44公斤，而桃園過去十年從0.49公斤逐步上升到三年前的0.57公斤，近三年努力落實分類、執行破袋檢查，也僅壓到0.55公斤；減少10%就是每天上百噸的垃圾量，是城市治理的關鍵數字。

蘇俊賓表示，市長張善政上任前，桃園焚化量能不足，廢棄物長年堆積各掩埋場高達31萬公噸，是審計部點名常客，這三年多來爭取欣榮焚化爐整改喘息時間，也調整榮鼎厭氧消化槽體質，才勉強維持清運量能，年底有機會讓露天堆置的31萬公噸廢棄物妥善處理；但桃園人口持續增加，若放任每人每日垃圾量居高，沒有前瞻政策，等於創造下一個未爆彈。

蘇俊賓強調，目前公部門、學校及市場的隨袋徵收就是未來政策推動前的重要試行，推行前每日垃圾量約130公噸，推行後降至96.6公噸，每日減少33.4公噸，減量率25.8%，試行區域共減量4058公噸；同期桃園整體垃圾減量達4128公噸，與推動對象減量數字相當，代表成效扎實，並非垃圾移轉到其他地方。

蘇俊賓表示，有人誤導說市府跟民眾搶錢，但以雙北數據來看情況相反，桃園每度水收3.7元垃圾處理費，以4口家戶計算，一年約繳1577元至1748元；雙北實施隨袋徵收後，每戶垃圾袋支出約300元至500元，3公升垃圾袋一個1.05元起，新政策負擔更低，卻能顯著減量，「不要因政治立場不同傳遞錯誤訊息，汙名化對桃園未來重要的好政策。」

民進黨 桃園 蘇俊賓

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