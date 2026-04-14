竹縣勞工大學職能永續學院課程全面啟動 160場課程講座一律免報名費

新竹縣政府上午在縣府大廳為「115年勞工大學及微型創業經營輔導計畫」宣導，副縣長陳見賢及各界代表與授課講師共同宣布今年職能永續學院課程全面啟動，以貼近社會脈動、勞動市場及未來產業發展需求，策劃數位充電、創新創業、達人分享及職涯發展等四大主題共37個系列、160場課程講座，一律免收報名費，期盼強化竹縣勞工技能及競爭力，發揮多重潛能，為人生開創更多可能性。

陳見賢表示，新竹縣勞工人數達30萬，是竹竹苗中最多的，今年度勞工大學已開始招生，希望讓所有辛苦的勞工伙伴有機會進修，讓自己不只有一項專長學能，也能尋找第二春、創造新能力及提升專業技能，為家庭、社會或國家做出更多貢獻。竹縣希望提供這樣的平台，照顧勞工伙伴，歡迎大家報名進修，在這科技進步時代多一項技能，自我學能提升，生活就多一份保障。

縣府指出，新竹縣持續推動勞工大學計畫，今年規畫推出「職能永續學院」系列課程，透過系統化課程設計，結合創業輔導服務，打造從學習到實踐的一站式培力平台，協助學員在快速變動的社會環境中，提升自我競爭力與多元發展機會。

縣府勞工處長湯紹堂表示，縣府辦理此計畫至今已邁入第5年，累積2萬5000人次的勞工朋友參與，今年職能永續學院課程以「數位能力、創業能力、專業技能與職涯發展」為核心主軸，規畫完整的人才培力系統，讓學員從學習出發，進而提升能力、創造機會，實現多元發展。縣府也積極強化創業支持服務，透過系統化培訓創業輔導員，建立完善的創業諮詢與轉介機制，提供民眾更即時、有效的創業協助，打造友善且具效率的創業環境。

今年課程內容豐富多元，涵蓋數位充電、創新創業、達人分享會及職涯發展等4大主題，包含AI應用、短影音創作、社群經營、品牌行銷、創業資金規畫與簡報表達等實務課程，並結合芳香療癒、健康保健及在地文化體驗等內容，兼顧職能提升與生活品質，提供學員全方位的學習選擇。面對數位轉型與產業快速變化，縣府希望透過各項課程設計，讓學員不僅能學習新技能，更能將所學實際應用於工作與生活中，提升整體職場競爭力。

創業培力方面，課程導入創業資金規畫、募資策略及創業計畫書撰寫等重點內容，協助學員建立完整的創業基礎能力，從「構想發想」到「實際執行」逐步引導，降低創業初期的不確定性與風險。同時透過案例分享與實務操作，讓學員能將創意轉化為具體可行的商業模式，提升創業成功的可能性。

160場課程上課地點遍布竹北、新豐、湖口、峨眉、內灣等地，讓縣民能就近學習，詳情可上新竹縣勞工大學職能永續學院粉絲專頁https://reurl.cc/N2QQZQ查詢，線上報名請至新竹縣勞工大學官網https://hsinchu-labor.com.tw/。詳情可洽詢03-5518101分機3020。

新竹縣政府上午在縣府大廳為「115年勞工大學及微型創業經營輔導計畫」宣導，宣示今年職能永續學院課程全面啟動。記者胡蓬生／攝影

新竹縣政府上午在大廳為「115年勞工大學及微型創業經營輔導計畫」宣導，宣示今年職能永續學院課程全面啟動。記者胡蓬生／攝影

新竹縣政府上午在縣府大廳為「115年勞工大學及微型創業經營輔導計畫」宣導，副縣長陳見賢及各界代表與授課講師共同宣布今年職能永續學院課程全面啟動。圖／新竹縣政府提供