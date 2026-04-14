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獅潭鄉銀髮健身俱樂部揭牌 鍾東錦體驗健身也鼓勵長輩多運動

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
縣長鍾東錦率衛生局長楊文志、衛生所主任胡慧君到場，與獅潭鄉長劉淑能、代表會主席林昌元、獅潭鄉農會理事長古明育及代表、村長一起為銀髮健身俱樂部揭牌。圖／苗栗縣政府提供
縣長鍾東錦率衛生局長楊文志、衛生所主任胡慧君到場，與獅潭鄉長劉淑能、代表會主席林昌元、獅潭鄉農會理事長古明育及代表、村長一起為銀髮健身俱樂部揭牌。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣獅潭鄉「銀髮健身俱樂部」今天在獅潭衛生所正式揭牌，現場安排舞蹈老師帶領長者熱舞暖身，縣長鍾東錦到場見證並體驗健身設施，還鼓勵所有老年人都踴躍走出家庭，多多利用俱樂部健身器材，讓老年生活更健康快樂。

獅潭鄉銀髮健身俱樂部導入多項高齡專用設施，包括等速肌力訓練機、律動機、跑步機等心肺訓練器材，並規劃瑜珈課程，同時安排具中級體適能或延緩失能指導資格的專業教練，協助長者依照體能狀況循序漸進訓練，培養規律運動習慣，有效提升心肺功能、增強肌耐力與平衡感，降低跌倒風險、延緩退化速度，是一個專為銀髮族量身打造的運動空間。

衛生局指出，苗栗縣已正式邁入高齡化社會，縣府為強化高齡友善環境，目前全縣已建置11處「銀髮健身俱樂部」，添置專為銀髮族設計的專業健身器材與健康促進設備，推動「就近運動、在地老化」的目標。

縣長鍾東錦化身學員，在教練指導下一一體驗設施，並與與會長者一起進行彈力帶、彈力球伸展，增強水平肩部平衡及下肢肌力訓練及肌少症篩檢等。

鍾東錦指出，獅潭是苗栗的長壽之鄉，目前65歲以上的長輩佔全鄉三分之一，除了社區照顧關懷據點，他認為長輩適度的運動也很重要。銀髮健身俱樂部有好的設施設備及專業老師，尤其可以讓長輩在一起安全運動，希望老年人都踴躍到健身俱樂部享受健康變老的生活。

獅潭鄉衛生所表示，銀髮健身俱樂部開放時間為每周二下午2點至4點、每周五上午9點至11點，凡65歲以上鄉內長者可優先免費加入，歡迎鄉親多加利用。

縣長鍾東錦化身學員，在教練指導下一一體驗設施，並與與會長者一起進行彈力帶、彈力球伸展，增強水平肩部平衡及下肢肌力訓練及肌少症篩檢等。圖／苗栗縣政府提供
縣長鍾東錦化身學員，在教練指導下一一體驗設施，並與與會長者一起進行彈力帶、彈力球伸展，增強水平肩部平衡及下肢肌力訓練及肌少症篩檢等。圖／苗栗縣政府提供

鍾東錦 苗栗 苗栗縣

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