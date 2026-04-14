「與神同行」21年不間斷 烈嶼進香團472人跨海白礁謁祖祈福

選在保生大帝聖誕前夕，烈嶼保生大帝廟管理委員會由主委洪成發率領472名鄉親組成進香團，前往大陸廈門白礁、青礁慈濟宮祖廟謁祖進香，並延伸至泉州開元寺及馬巷元威殿等地展開宗教交流。沿途受到祖廟熱情迎接，鑼鼓喧天、鞭炮不絕，展現兩岸宗教文化的熱絡交流。

此次進香團由烈嶼全鄉26社共同參與，規模盛大。在前日抵達白礁、青礁慈濟宮時，當地廟方出動迎賓隊伍敲鑼打鼓熱情迎接，場面隆重，祭典由洪成發主祭，榮譽主委洪國正、烈嶼鄉長洪若珊、副主委洪萬宗、陳建發、林再生、總幹事方榮森和信眾等參與祭典，依循傳統科儀完成上香、獻禮、誦讀祭文及叩首等程序，展現對保生大帝的虔敬與感恩。洪成發並代表管委會敬贈爐敬金，感謝祖廟接待。

洪成發指出，烈嶼保生大帝廟自民國93年起年年組團赴祖宮進香，已成為地方重要信仰傳統。「鄉親帶著感恩的心來祈福，感謝大道公庇佑風調雨順，也祈求家戶平安。」他並指出，宗教信仰不僅凝聚地方，也為兩岸民間互動提供穩定而柔性的交流力量。

繼完成青礁、白礁慈濟宮謁祖進香交流後，進香團轉往泉州開元寺與馬巷元威殿池府王爺祖廟。抵達元威殿時，廟方拉起紅布條迎接，神輿與旗幟隊伍徒步進香，沿街鑼鼓齊鳴、鞭炮聲響不斷，吸引大批民眾駐足圍觀，整支隊伍浩浩蕩蕩穿越街區，場面熱鬧非凡。祭典同樣遵循古禮進行，洪成發再度主祭，並致贈爐敬金表達謝意。

據了解，烈嶼保生大帝廟主祀保生大帝，並供奉中壇元帥與池王爺，與白礁、青礁及馬巷元威殿長年維持進香交流。元威殿為池府王爺開基祖廟，歷史近400年，信仰遍及台灣與東南亞，是兩岸宗教文化往來的重要據點。

此次進香團年齡層偏高，平均約68歲，最高齡為98歲長者，仍在家人攙扶下全程參與；另有5名行動不便者也都連續多年參與，管委會特別發放慰問金；此外，平安宴中還安排為當月壽星慶生，共同切蛋糕的溫馨橋段，都充分展現濃厚人情味。

隨行超過10年的洪姓民眾表示，早期進香人數僅約200人，如今規模倍增，「大家都覺得『與神同行』很殊勝，也讓人心安，每年都期待參加，像是一場心靈充電。」且活動都辦得很好，大家吃的好、住的好，都很歡喜。

首次參與的鄭姓婦人則說，原本只是陪同家人，沒想到沿途受到熱情接待，「看到對岸民眾同樣虔誠，很感動，也覺得彼此距離其實很近。」她認為，這類宗教交流對促進兩岸理解具有正面意義。

洪成發強調，這項活動已經連辦21年，未來將持續推動進香活動，讓更多鄉親參與，在傳承信仰的同時，也透過民間力量深化兩岸情誼，為地方帶來穩定與正向能量。

烈嶼保生大帝廟管委會主委洪成發（左四）率領進香團，到青礁、白礁慈濟宮祖廟進香，祭典由洪成發（中）主祭，其他人也一起依循傳統科儀完成上香、獻禮、誦讀祭文及叩首等程序。 圖／烈嶼保生大帝廟管委會提供

烈嶼保生大帝廟管理委員會辦大陸廈門白礁、青礁慈濟宮祖廟謁祖進香，平安宴中還安排為當月壽星慶生，共同切蛋糕的溫馨橋段。圖／烈嶼保生大帝廟管委會提供

烈嶼保生大帝廟進香團最後一天到馬巷，大批信眾徒步走到元威殿池府王爺祖廟，整支隊伍浩浩蕩蕩穿越街區，場面熱鬧非凡。圖／烈嶼保生大帝廟管委會提供

選在保生大帝聖誕前夕，烈嶼保生大帝廟管理委員會由主委洪成發率領472名鄉親組成進香團，信眾扛著神轎前往大陸廈門白礁、青礁慈濟宮祖廟謁祖進香。圖／烈嶼保生大帝廟管委會提供

選在保生大帝聖誕前夕，烈嶼保生大帝廟管理委員會由主委洪成發率領472名鄉親組成進香團，前往大陸廈門白礁、青礁慈濟宮祖廟謁祖進香，沿途鑼鼓喧天，相當熱鬧。圖／烈嶼保生大帝廟管委會提供