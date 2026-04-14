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台鐵乘客行動電源起火 新竹-內灣區間車延誤32分鐘

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵今早一列1804次新竹開往內灣的區間車，有旅客行動電源出現起火的情況，導致列車延誤32分鐘。圖／鐵警提供
台鐵今早一列1804次新竹開往內灣的區間車，有旅客行動電源出現起火的情況，導致列車延誤32分鐘。圖／鐵警提供

台鐵又傳行動電源起火事件，台鐵今早一列1804次新竹開往內灣的區間車，有旅客行動電源出現起火的情況，導致列車延誤32分鐘。台鐵公司表示，已協助影響乘客轉乘，並呼籲旅客購買行動電源時應選擇BSMI認證的合格產品。

「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專表示，根據台鐵訊息，1804次區間車（新竹-內灣）旅客行動電源起火，經滅火器滅火撲滅，但因車廂受到影響以及蒐證需要，1804次更換編組晚32分開，旅客部分轉乘1706次。

對此，台鐵公司說明，今（14）日6時34分，新竹站接獲第1804次區間車車長通報，車廂內因旅客行動電源爆裂引發火警。

車站同仁立即攜帶滅火器會同鐵路警察到場，即刻撲滅火源並疏散乘客至月台，確認現場無人員受傷；119消防局鑑識小組到場後，於7時2分完成採證作業，隨後獲准進行車輛調移。

台鐵指出，火警雖未造成大規模損害，但考量車廂內殘留濃煙與刺鼻異味，為維護旅客乘車舒適度，新竹站更換列車編組進行後續疏運，受影響的旅客安排轉乘六家線第1706次（間隔23分鐘）。原第1804次內灣線區間車經更換編組後，於7時8分開車，晚32分。

台鐵再次呼籲，旅客攜帶行動電源，購買時應選擇有BSMI認證的合格產品。手機使用行動電源充電時，勿放置於空氣不流通的皮包內，也盡量避免邊充電邊使用行動裝置，以免手機過熱造成意外。

行動電源內部元件脆弱，應避免摔落和撞擊，且不使用時應關閉，以免悶燒發生危險；若遇緊急狀況，請第一時間按壓車廂通話器，通知乘務人員到場處理。

鐵警表示，今早6時3分，鐵警新竹所獲報，台鐵內灣線1804次停靠新竹車站，旅客攜帶行動電源發生自燃，列車長已先行將火勢撲滅。 全案未造成人員傷亡，調查後依刑法第175條第3項函送新竹地檢署偵辦。

台鐵今早一列1804次新竹開往內灣的區間車，有旅客行動電源出現起火的情況，導致列車延誤32分鐘。聯合報系資料照片
台鐵今早一列1804次新竹開往內灣的區間車，有旅客行動電源出現起火的情況，導致列車延誤32分鐘。聯合報系資料照片

台鐵今早一列1804次新竹開往內灣的區間車，有旅客行動電源出現起火的情況，導致列車延誤32分鐘。圖／鐵警提供
台鐵今早一列1804次新竹開往內灣的區間車，有旅客行動電源出現起火的情況，導致列車延誤32分鐘。圖／鐵警提供

台鐵今早一列1804次新竹開往內灣的區間車，有旅客行動電源出現起火的情況，導致列車延誤32分鐘。圖／鐵警提供
台鐵今早一列1804次新竹開往內灣的區間車，有旅客行動電源出現起火的情況，導致列車延誤32分鐘。圖／鐵警提供

內灣 新竹 行動電源 台鐵

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