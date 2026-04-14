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不定時炸彈！竹市廢棄旅館燈管鐵條狂掉像炸彈 議員籲拆除

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市議員林彥甫表示，該棟廢棄旅館大樓近期已有招牌、燈管及其他廢棄物掉落，甚至砸到停放在合法停車格的車輛並造成損失，已嚴重影響公共安全。圖／林彥甫提供
新竹市議員林彥甫表示，該棟廢棄旅館大樓近期已有招牌、燈管及其他廢棄物掉落，甚至砸到停放在合法停車格的車輛並造成損失，已嚴重影響公共安全。圖／林彥甫提供

新竹市少年街一處荒廢逾40年的旅館大樓，外牆招牌、磁磚剝落，近期更有燈管等物掉落砸中車輛，引發公共安全疑慮。市議員林彥甫指出，該路段鄰近托嬰中心與民富國小，是學童與家長必經之路，憂心若遇強風恐釀意外。市府表示，已請所有權人限期改善。

有網友在社群平台Threads發文指出，少年街有整排荒廢數十年的大樓，不時會掉落磁磚、玻璃燈管與鐵條等物品，如同「不定時炸彈」。網友表示，當地居民多年來已多次反映，但市府回應多以私人產權不能動為由，無法處理或拆除。

網友也提到，該處人來人往，附近有補習班，許多學童會經過，周邊也有托兒中心，家長接送頻繁，若遇天氣不佳或風勢較大，更容易發生高處掉落物的情況，安全堪慮。

新竹市議員林彥甫表示，該棟廢棄旅館大樓近期已有招牌、燈管及其他廢棄物掉落，甚至砸到停放在合法停車格的車輛並造成損失，已嚴重影響公共安全。他指出，該路段鄰近托嬰中心及民富國小，是小朋友通學動線，市府應盡速依廢棄物清理法規定，將危險招牌強制拆除，並向所有權人或管理人收取相關費用，盡速排除風險。

新竹市政府都發處表示，依據建築法第77條第1項規定，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，未依前開規定維護建築物合法使用與其構造及設備安全者，依同法第91條規定處理。

都發處指出，市府已派員至現場勘查，後續將函請相關所有權人善盡管理權責，並依建築法規定限期改善。

新竹市議員林彥甫表示，該棟廢棄旅館大樓近期已有招牌、燈管及其他廢棄物掉落，甚至砸到停放在合法停車格的車輛並造成損失，已嚴重影響公共安全。圖／林彥甫提供
新竹市議員林彥甫表示，該棟廢棄旅館大樓近期已有招牌、燈管及其他廢棄物掉落，甚至砸到停放在合法停車格的車輛並造成損失，已嚴重影響公共安全。圖／林彥甫提供

新竹市議員林彥甫表示，該棟廢棄旅館大樓近期已有招牌、燈管及其他廢棄物掉落，甚至砸到停放在合法停車格的車輛並造成損失，已嚴重影響公共安全。圖／林彥甫提供
新竹市議員林彥甫表示，該棟廢棄旅館大樓近期已有招牌、燈管及其他廢棄物掉落，甚至砸到停放在合法停車格的車輛並造成損失，已嚴重影響公共安全。圖／林彥甫提供

炸彈 廢棄物 新竹

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