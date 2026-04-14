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人力不足…桃園「消民比」六都墊底挨批 市府：持續爭取擴編

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
多位民代質疑桃園消民比在六都敬陪末座，消防局回應，明後年預計將各補充約100名消防員。資料照。圖／桃園市消防局提供
多位民代質疑桃園消民比在六都敬陪末座，消防局回應，明後年預計將各補充約100名消防員。資料照。圖／桃園市消防局提供

桃園市消防人力長期不足，多位民代今質疑，桃園消民比在六都敬陪末座，此外加班費有上限、補休又因人手不足難以落實，都增添基層負擔。消防局回應，明後年預計將各補充約百名消防員，也會爭取加班費預算、研議跨單位支援落實補休。

桃園市人口持續成長，消防勤務負擔也跟著加重。消防局統計，全市救護車一年出勤量達11萬多件、平均一天300多件，其中，桃園、中壢等區域單一分隊一天就約20到30件。儘管市府自2021年起規畫每年進用3%人力，但5年過去仍短缺近600人。

議員林政賢指出，去年桃園市消民比為1比1346，在六都中敬陪末座，遠低於台北市1比1274、台中市1比1254、高雄市1比1276、台南市1比1000，相比桃園人口增長速度完全不成比例，勢必造成現職消防同仁在輪班、休息及救災體力上的沉重負荷。

議員楊朝偉說，許多單位人力少、勤務重，雖按規定加班費沒領完的可轉補休，但人手不夠根本補不完，這些假最後形同「送給國家」。

議員葉明月則指，桃園救護車出勤量中非緊急案件高達8、9成，甚至有人把救護車當計程車使用，在消防人力吃緊的情況下，將排擠真正急救需求，要求研議過濾或收費機制，不要讓消防隊員疲於奔命卻處理無關緊要的事。

消防局長龔永信表示，消防局現有員額1772人，和編制員額相比，人力確實有缺口，主因是警專考試錄取率偏低，導致分發至桃園的人力相對較少。依目前預估，明年與後年將有較多畢業生分發，預計每年可各補進接近百名人力，逐步紓解人力不足問題。

龔永信說，針對加班費與補休，將盡量向市府爭取預算提高核發成數；若補休因勤務分配問題無法及時休完，將研究透過跨單位支援，讓同仁真正休息。至於經常使用救護車、經醫師評估為非緊急傷病患者，已訂定收費標準，將加強宣導救護資源重要性，並研議改善機制，避免醫療資源浪費。

桃園 消防員 加班費

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