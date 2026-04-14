廢彈簧床堆置如山難處理 苗栗市公所委外去化作業首批1500張

廢彈簧床堆置如山難處理，苗栗市所為維護西山垃圾掩埋場環境衛生，有效改善廢彈簧床堆置問題，本年度編列60萬元推動廢彈簧床委託處理計畫，15日起辦理為期一周的去化作業，預估首批處理數量約1500張，以降低環境負擔。

市公所表示，廢彈簧床因體積龐大且不易處理，為妥善去化既有堆置量，此次委託專業廠商進行集中處理，加速去化作業；針對此次堆置於西山垃圾掩埋場的廢彈簧床，預計自4月15日起辦理為期7日的去化作業，預估處理數量約1500張，盼透過專業處理機制，加速去化廢彈簧床，提升整體環境品質。

公所清潔隊也呼籲，民眾如有廢彈簧床等大型廢棄物，應依規定向清潔隊登記清運，切勿隨意棄置，以免觸法。依據廢棄物清理法規定，任意棄置一般廢棄物者，可處1200元至6000元罰鍰，請民眾共同遵守相關規定，維護環境整潔。

另外，苗栗市公所強調，未來將持續推動垃圾減量及資源回收宣導，並視實際需求滾動檢討大型廢棄物處理機制，期望透過多元措施，打造乾淨、宜居之生活環境。