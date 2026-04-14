囤積雜物 公安不定時炸彈

住戶囤積雜物不僅造成環境髒亂，更是公安不定時炸彈。中市興中街二○二二年住宅大火，房東堆雜物致逃生困難，釀六死慘劇；桃園近月也發生住戶心臟病發，卻因樓梯間堆滿雜物，擔架上不去，救護人員只好背下樓就醫，險耽誤救命時效。

桃園市桃園區、中壢區都有住戶因囤積雜物，影響鄰里的誇張案例。桃園區南華街一戶住家疑有囤積癖好，在自家內外堆滿雜物、回收物，前後時間長達七年，當地里長曾會同相關單位清理雜物一次，但住戶又故態復萌，繼續堆置雜物造成地方困擾。

西湖里長呂淑靜說，該戶人家幾乎整棟樓都是垃圾，不僅曾失火過，該住戶還飼養犬隻曾有攻擊紀錄，讓鄰里膽戰心驚。三月有里民因為心臟病發要送醫，卻因為樓梯滿是雜物垃圾，擔架根本上不去，最後是由救護人員將病患背下樓，才得以就醫。

呂淑靜認為，市府訂定住宅囤積行為處理自治條例立意良善，但配套與執行細則還不足，四月初會同相關單位清除南華街該戶堆置路邊雜物，但「纏鬥」兩個小時，對方甚至躺在垃圾上不給動，幾乎拿她沒轍。各局處只好勸導為先，限期四月底前清除改善。

「希望明確釐清執行人力與配套，也要有一定強制力。」呂淑靜表示，自治條例局處分工規定由區公所民政課優先處理，但公所錢少人也少，希望法規與執行面能夠更加完善。

桃園一名消防分隊長說，類似住戶堆積雜物情形層出不窮，一旦發生火災相當危險，曾有一件龜山住宅火警，有民眾受困三樓，但卻因二樓樓梯間堆放大量口罩，屬於易燃物有延燒之虞，消防人員無法上樓救援，最後只好出動雲梯車從外頭救人，堆置雜物不只影響住戶安全，也徒增救災風險。