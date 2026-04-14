還在磨合 桃園囤積條例滿月 里長淪箭靶

桃園市三月起實施全台首創的住宅囤積行為處理自治條例，迄今滿月，累計三案處理中，但多名議員昨質疑稽查依舊不順、細則不足也讓里長首當其衝，副市長蘇俊賓昨坦言條例有磨合期，已公告細則與里長溝通，並明定分工由區公所主導、環保局統籌現勘。

桃市住宅囤積行為處理自治條例針對嚴重囤積影響公共安全、衛生者，市府得介入清理，住戶若規避稽查、勸導無效，每次最高可罰三千元。台中市政府則已建立分工機制，屬公寓大廈條例第十六條第二項規範的住宅囤積行為，由都發局查處，其餘住宅或公寓大廈專有部分等，由區公所受理。

不過，桃市自治條例上路後，實際執行仍狀況不少。議員楊朝偉、詹江村說，八德、桃園區有「米奇屋」嚴重威脅環境衛生，民眾反映卻只見各局處踢皮球，希望市府盡快建立單一窗口和處理ＳＯＰ，議員于北辰、彭俊豪也點出里長依法協助清除沒有公權力，還可能被當告密者或挨告。

議員黃瓊慧、謝美英提到，目前各地稽查仍不順利，有囤物者看到公告後就人去樓空，稽查人員無功而返；許多獨居長者捨不得丟東西，建議導入心理輔導解開行為人的「病灶」，否則今天清完，明天又繼續堆。

蘇俊賓回應，目前執行分三階段，先由消防局、環保局依法稽查開罰，再由社會局、衛生局介入心理輔導，確認有公共危險之虞時，由環保局會同警察局強制清除；市府不會將勸導工作丟給里長，會由社工、衛生局、環保局及區公所共同執行。

「處置關鍵在是否影響公共安全與環境衛生。」蘇俊賓表示，處理囤積戶案件會由區公所主導會議形成共識，改善期原則二周、最長一個月，開罰是其次；部分預算將發包給外包廠商協助清運。

台中市住宅處指出，住宅囤積如發生於公寓大廈內，依據公寓大廈條例，違規不改善者，將開罰四萬元至廿萬元，並限期改善或履行義務，得連續處罰，也可依管委會規約即時處理。