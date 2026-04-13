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近億元打造文化新地標 寶山圖書館修建工程今動土、明年完工

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
為提升在地閱讀環境並推動文教永續發展，寶山鄉公所今天舉行圖書館開工動土典禮。記者郭政芬／攝影
為提升在地閱讀環境並推動文教永續發展，寶山鄉公所今天舉行圖書館開工動土典禮。記者郭政芬／攝影

新竹縣寶山鄉文化建設再添新里程，為提升在地閱讀環境並推動文教永續發展，寶山鄉公所今天舉行圖書館開工動土典禮，在中央與地方多位官員及各界貴賓見證下，祈求工程平安順利，象徵寶山鄉正式邁向智慧閱讀與客家美學融合的新時代。

本案總經費達9456萬元，由客家委員會、新竹縣政府及新竹縣議會共同支持推動，客委會補助7943萬，公所編列1512萬，縣府挹注151萬，預計將於明年完工。

寶山鄉長邱振瑋表示，他一上任就積極做規畫，且舊有建築物的耐震結構評估已通過，規畫很完整，當客委會啟動文化發電機的計畫，鄉公所就能立刻審查，因此核定補助7千多萬。

邱振瑋為提升整體規畫品質，先前特別赴日本熊本縣及國內績優圖書館參訪取經，導入國際空間設計與數位服務理念，期望打造兼具在地特色與人本關懷的現代化閱讀場域。建築總面積由原208坪擴增至約576坪，閱覽席位也由52席大幅增加至約160席。軟體部分，館藏量目標突破6萬冊，並同步強化數位資源及智慧閱讀設備。

邱振瑋說，空間規畫亦兼顧多元族群需求，將設置銀髮樂活區、親子共讀區，並融入客家「打中午」文化元素打造特色主題區，同時優化無障礙設施及電梯系統，營造友善閱讀環境。未來完工後，圖書館將串聯天主教德蘭兒童中心「德蘭綠蔓園」，並結合寶山國中未來設置U-Bike站點，整合成寶山鄉特有的運動、閱讀和休閒特區。

邱振瑋表示，圖書館是教育扎根的重要基地，此次整建不僅是空間升級，更是文化再造工程，期盼未來成為寶山鄉的文化門面與居民終身學習的核心據點，提升地方整體文化競爭力。

在中央與地方多位官員及各界貴賓見證下，祈求工程平安順利。記者郭政芬／攝影
在中央與地方多位官員及各界貴賓見證下，祈求工程平安順利。記者郭政芬／攝影

象徵寶山鄉正式邁向智慧閱讀與客家美學融合的新時代。記者郭政芬／攝影
象徵寶山鄉正式邁向智慧閱讀與客家美學融合的新時代。記者郭政芬／攝影

圖書館 新竹 客委會

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