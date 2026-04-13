快訊

中東變局…國安基金「不進場」 持有股票市值35.6億元

開除黨籍！民眾黨中評會開鍘 李貞秀即起喪失立委身分

聽新聞
0:00 / 0:00

開罰有用！苗栗市民族路垃圾包堆頭消失了 公所增設10處熱點監視器

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所盤點10處垃圾包堆頭，增設移動式監視器，加強取締違規亂丟垃圾包。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所盤點10處垃圾包堆頭，增設移動式監視器，加強取締違規亂丟垃圾包。圖／苗栗市公所提供

苗栗市巨蛋體育館民族路垃圾包堆頭去年底裝設「行動小眼睛」移動式監視器，2個月取締開罰6件，從此堆頭消失，附近商店家有感，市公所「量身打造」將在10處熱點增設， 嚇阻街頭亂丟置垃圾。

巨蛋體育館店家、住戶集中，民族路垃圾包堆頭一度造成地方困擾，不僅破壞環境衛生，也影響觀瞻及城市形象，公所去年12月裝設「行動小眼睛」，並根據監視器影像，循線共取締6件，依廢棄物清理法開罰亂丟垃圾民眾，各1200元罰鍰，公所發現今年2月以後，這處堆頭消失了。

市公所評估「行動小眼睛」有用，尤其有些垃圾包堆頭，公所雖設置告示牌，一些民眾視若無睹，甚至還成了亂丟垃圾包的另類指標，公所爭取市民代表會支持，今年預算82萬多元，第一波盤點在全市10處熱點增設「行動小眼睛」加強取締。

10處新設地點，包括中正路黃昏市場、中正路俊邦保全對面、嘉新嘉盛活動中心、嘉新江屋伙房、嘉盛東路橋頭、嘉盛街136巷口、高苗三山社區88號路口、恭敬里活動中心、恭敬路76巷巷口及中正路1170巷。

市公所強調，公所將視執行情形滾動檢討移動監視器點位，並持續推動垃圾減量及資源回收宣導，此外，針對部分民眾因為工作或生活作息，無法配合於夜間垃圾車輛到達住家時間丟遞垃圾等問題，設置定時垃圾丟棄點，洽詢電話037-331917。

廢棄物 苗栗市 監視器

延伸閱讀

桃園囤積條例上路…基層憂淪箭靶 蘇俊賓：會明訂分工

多處古蹟廟產遭占用 彰市提告今現勘

影／3人「騎馬」上路20公里還穿越苗栗南庄 警調閱監視器急攔阻開罰

告別雲林最大垃圾山！斗南掩埋場 年底清空拚復育

相關新聞

桃園囤積條例上路…基層憂淪箭靶 蘇俊賓：會明訂分工

為避免「米奇屋」再現，桃園市3月起實施全台首創的住宅囤積行為處理自治條例，但實務處理仍難解，多位市議員今質疑條例執行不力、跨局處互踢皮球，細則不足也讓里長首當其衝。副市長蘇俊賓坦言條例推動有磨合期，市府會明訂分工，由區公所主導、環保局統籌現勘，第一線執法者衍生的司法成本會由公部門負擔，盼基層不用過度擔心。

苗栗1999智慧客服優化 語音轉文字AI出手連客家、閩南話都能通

苗栗縣政府「1999」專線1年話量約6萬通，平均處理時間10至15分鐘，縣府與群聯電子公司簽署AI智慧客服合作備忘錄，優化「1999」等公共服務，AI將語音轉文字，客家話、閩南話也可以通，可望縮短3至5分鐘，並提升正確性，預計3到6個月內上線服務。

竹北陌上花開季周六開跑 打卡抽白沙屯媽祖壓轎金250份

「2026竹北陌上花開季」將於4月18日正式揭開序幕。為提供市民更優質的賞花體驗，竹北市公所首度將主會場移師鳳岡。在溫暖且東北季風較少的季節，邀請大眾走進這座「最浪漫的竹北後花園」，共賞春日田野風景。

大停水！桃園大園、觀音7里今早9時起停水20小時 7137戶受影響

台灣自來水公司第二區管理處辦理「大園區環區南路減壓閥改善工程」，自今天上午9時起至明天清晨5時止，實施長達20小時停水作業，影響桃園市大園、觀音等區共7個里、約7137戶用水，市府提醒居民提前儲水備用，降低生活不便。

星期評論／開發跳票 桃市府收回土地要硬起來

桃園市政府無償撥用土地給清華大學與陽明交通大學興設醫院、校區，地方引頸企盼，但距當年簽署合作備忘錄都將滿七年，早已過期，開發近乎原地踏步；民代、居民都氣憤「被騙」，張善政市府勿再鄉愿，收回土地該玩真的。

長照床位資源不均 桃園台中缺口待補

我國長照需求人口攀升，桃園市、台中市住宿式機構床位都有缺口，桃園民代也憂心各區長照資源分布不均，跟不上人口老化速度。桃園衛生局回應已核准廿七家新機構籌設，中市衛生局也預計明後年陸續有機構投入服務，都將持續鼓勵業者投入申設，擴充長照量能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。