開罰有用！苗栗市民族路垃圾包堆頭消失了 公所增設10處熱點監視器

苗栗市巨蛋體育館民族路垃圾包堆頭去年底裝設「行動小眼睛」移動式監視器，2個月取締開罰6件，從此堆頭消失，附近商店家有感，市公所「量身打造」將在10處熱點增設， 嚇阻街頭亂丟置垃圾。

巨蛋體育館店家、住戶集中，民族路垃圾包堆頭一度造成地方困擾，不僅破壞環境衛生，也影響觀瞻及城市形象，公所去年12月裝設「行動小眼睛」，並根據監視器影像，循線共取締6件，依廢棄物清理法開罰亂丟垃圾民眾，各1200元罰鍰，公所發現今年2月以後，這處堆頭消失了。

市公所評估「行動小眼睛」有用，尤其有些垃圾包堆頭，公所雖設置告示牌，一些民眾視若無睹，甚至還成了亂丟垃圾包的另類指標，公所爭取市民代表會支持，今年預算82萬多元，第一波盤點在全市10處熱點增設「行動小眼睛」加強取締。

10處新設地點，包括中正路黃昏市場、中正路俊邦保全對面、嘉新嘉盛活動中心、嘉新江屋伙房、嘉盛東路橋頭、嘉盛街136巷口、高苗三山社區88號路口、恭敬里活動中心、恭敬路76巷巷口及中正路1170巷。

市公所強調，公所將視執行情形滾動檢討移動監視器點位，並持續推動垃圾減量及資源回收宣導，此外，針對部分民眾因為工作或生活作息，無法配合於夜間垃圾車輛到達住家時間丟遞垃圾等問題，設置定時垃圾丟棄點，洽詢電話037-331917。