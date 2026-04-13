桃園彩色海芋季落幕 17天吸引120萬人次朝聖

2026桃園彩色海芋季昨圓滿落幕，今年以「園夢奇芋記」為主題，結合逾20萬株繽紛花海、棒球主題策展及在地農業文化，17天展期共吸引約120萬人次走進大園溪海休閒農業區，展現桃園春季花卉觀光魅力。

農業局長陳冠義表示，今年彩色海芋季展期天數及入園人次雙雙突破新高，展區種植14個品種、6萬5000株彩色海芋，加上各式草花佈展，共有逾20萬株花卉爭奇鬥豔。策展上更導入農業廢棄物再利用精神，透過創意轉化，現場展出超過8組主題裝置藝術，將永續理念融入花海景觀，展現桃園推動循環農業與綠色設計成果。

今年活動亮點之一，是與棒球文化跨域合作。園區內可見在地球隊樂天桃猿人氣吉祥物「猿氣」、「大聖」藏身於裝置中，「大聖花園」及擬真還原樂天球場升降式應援飛機的「勝利飛船」，吸引許多遊客駐足拍照打卡。

樂天女孩與吉祥物見面會、樂天女孩園夢專車也成為話題焦點，各場次報名秒殺，活動期間推出的限定聯名閃卡亦引發蒐集熱潮，不少球迷專程前來花海現場參與活動，創造在地農業盛會與在地企業結合的行銷效益。

陳冠義表示，桃園彩色海芋季已成為北台灣春季重要指標活動，不僅展現溪海休閒農業區的花卉產業特色，也透過花卉觀光帶動地方農業與休閒旅遊發展；隨著活動落幕，展場海芋田將陸續進入養護整理作業，呼籲民眾勿進入花田踩踏或採摘，共同維護農作生長環境。