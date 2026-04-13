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桃園救護戰力再升級！EMT-P訓練開跑 36消防菁英強化專業技能

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市消防局今(13)日舉辦115年度高級救護技術員訓練開訓典禮。圖：消防局提供

桃園市消防局今(13)日舉辦115年度高級救護技術員訓練開訓典禮，由消防局長龔永信主持，並邀集醫療指導醫師及各界貴賓到場共襄盛舉。此次為桃園消防自辦第8期EMT-P訓練，共遴選36名優秀同仁參訓，訓練期程自今日起至12月衛生福利部甄試，為期8個多月，透過系統化與高強度培訓，全面提升到院前緊急救護量能。

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此次為桃園消防自辦第8期EMT-P訓練，共遴選36名優秀同仁參訓。圖：消防局提供

消防局表示，高級救護技術員為到院前緊急救護體系中最高層級資格，法定訓練時數達1296小時，課程內容涵蓋ACLS高級心臟救命術、APLS小兒高級救命術及PHTLS到院前創傷救命術等，訓練內容紮實且專業。取得資格後，救護人員可執行氣管插管、給藥及手動電擊等高階醫療處置，將醫院急診功能延伸至救護現場，對提升緊急傷病患存活率具有關鍵性影響。此期學員結訓後，全局EMT-P人數將達270人，占外勤救護人力20.22%，顯示桃園持續投入資源，強化高級救護人力配置，穩健提升第一線服務品質。

此次訓練是由林口長庚醫院承辦，課程設計結合理論與實務，除安排學員進入醫學院參與大體解剖課程外，亦納入美國心臟學會ACLS認證訓練、ETTC急診創傷訓練課程，以及CIT精神危機處理等多元內容，並由多位醫療指導醫師親自授課，整體訓練時數更超過法定標準，提升學員臨床應變能力。

龔永信表示，桃園市自110年起已連續4年榮獲內政部消防署「金質獎」最高榮譽，並於六都中名列第一，顯示桃園到院前緊急救護服務品質深獲肯定。未來將持續精進人員訓練與制度，打造更完善的緊急救護體系，守護市民生命安全

龔永信也期勉全體參訓學員，把握難得的訓練機會，精進專業技能、累積實務經驗，順利取得EMT-P資格，並於未來投入第一線救護工作時，發揮所學、守護生命，持續提升桃園市整體緊急救護服務品質。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園救護戰力再升級！EMT-P訓練開跑 36消防菁英強化專業技能

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