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苗栗1999智慧客服優化 語音轉文字AI出手連客家、閩南話都能通

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府與群聯電子公司今天簽署AI智慧客服合作備忘錄，優化「1999」等公共服務。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府與群聯電子公司今天簽署AI智慧客服合作備忘錄，優化「1999」等公共服務。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府「1999」專線1年話量約6萬通，平均處理時間10至15分鐘，縣府與群聯電子公司簽署AI智慧客服合作備忘錄，優化「1999」等公共服務，AI將語音轉文字，客家話、閩南話也可以通，可望縮短3至5分鐘，並提升正確性，預計3到6個月內上線服務。

縣府今天與群聯電簽署備忘錄，並結合聯合大學培育人才，合作夥伴中華電信苗栗營運處、哈瑪星科技公司，及康和資訊系統公司等到場見證，縣長鍾東錦舉國道1號頭份交流道周邊交通為例，引入智慧化號誌，連假尖峰時間動態調控，去年國慶日、光復節，明顯減少路段11％至21％的行車時間，AI是趨勢，希望這次產官學合作可以發光發熱，且苗栗縣是客家大縣，也責無旁貸，優化「1999」，至少要有華語、客語及閩南話三種語言。

縣府數位研考處長黃智群指出，「1999」有10名話務人員，休假等因素，上同時上線人員5至6名，一年話量約6萬通，平均處理時間10至15分鐘，還面臨各種法規變更，及新進交接訓練等問題，優化「1999」，AI模型當工具，第一時間將語言轉文字，並蒐尋資料，提供話務人員正確資訊答覆，並可望縮短3至5分鐘。

群聯電執行長潘健成則強調AI顯學，個個講得頭頭是道，怎麼用卻不知道？目前的模型及設備都已經很成熟，第一波優化「1999」及「縣長信箱」，3到6個月可以上線，但一開始可能會卡卡，逐步建置各部門更完整的智識資料庫，提升服務品質，他看好縣府願意扮演火車頭的角色，產官學合作，3到5年就會有另一番局面，「講到AI就想到苗栗」，群聯電與有榮焉。

苗栗縣政府與群聯電子公司今天簽署AI智慧客服合作備忘錄，優化「1999」等公共服務。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府與群聯電子公司今天簽署AI智慧客服合作備忘錄，優化「1999」等公共服務。記者范榮達／攝影

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