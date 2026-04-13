桃園龍岡米干節月底登場將點燃篝火 消防提前搶救演練

一年一度的桃園龍岡米干節將於4月25日起至5月2日於雲南文化公園、忠貞新村文化園區及龍岡大操場登場，是桃園年度重要觀光活動。活動預料湧入大量遊客，考量忠貞新村屆時將點燃篝火，消防局第四大隊平鎮分隊今天進行安全兵棋推演及搶救演練，並研擬完善搶救部署計畫，以利救災及時應變。

桃園市觀旅局指出，桃園龍岡米干節自創辦以來已邁入第16年，以推廣滇緬泰多元文化、美食，帶動當地商圈發展聞名，還有具代表性之「潑水節」及「火把節」兩大盛典，今年再度榮獲2026-2027年交通部觀光署觀光雙年曆「國際級特色活動」殊榮。

活動遵循傳統，4月25日、4月26日先以緬、泰傳統的「潑水祈福」揭開序幕，還有主題踩街，接著5月1日將舉辦一場熱鬧長街米干宴、5月2日晚間，忠貞新村將點燃篝火，以「火把求吉」儀式燃盡邪祟，搭配少數民族的打歌表演，歡迎民眾圍火共舞。

為確保活動期間大量人潮及表演團隊安全，桃園市消防局平鎮分隊提前場勘、勤務部署及搶救演練，今天早上也結合龍岡分隊及根深企業等單位參與演練。現場模擬篝火過程中意外引燃主舞台，並波及周邊攤販及異域故事館等處所，進行實境救災演練。

狀況發生時，現場工作人員立即通報119，並同步進行初期滅火及人群疏散；現場駐守消防人員獲報後，迅速布署水線滅火，同時協助引導民眾撤離至安全區域，其餘支援單位則負責異域故事館及周邊設施防護。演練考驗現場工作人員的通報、初期滅火、疏散人群等應變能力，更展現消防單位的指揮協調、區域畫分與協同合作的效能。

平鎮分隊長黃嘉男說，龍岡米干節每年吸引大量人潮，現場設有篝火、舞台表演及火源設施，稍有不慎即可能引發災害。透過此次兵棋推演與實兵演練，不僅能檢視應變流程，更可強化通報、疏散及現場指揮調度能力，提升第一線面對突發的應變能力。

消防局呼籲，隨著節慶活動熱鬧展開，現場多為人潮密集及臨時設置的攤位，安全風險相對提高。民眾參與大型活動時，應配合現場工作人員指示，並隨時留意緊急出入口位置，以確保參與活動的安全，讓歡樂之餘也能安心無虞。

一年一度的桃園龍岡米干節將於4月25日起至5月2日於雲南文化公園、忠貞新村文化園區及龍岡大操場登場，桃園消防局第四大隊平鎮分隊今天進行安全兵棋推演及搶救演練，以利救災及時應變。圖／平鎮消防分隊提供