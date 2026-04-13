桃園囤積條例上路「還在磨合」 民代批細則不足、里長淪箭靶

為避免「米奇屋」再現，桃園市3月起實施全台首創的住宅囤積行為處理自治條例，但實務處理仍難解，多位市議員今質疑條例執行不力、跨局處互踢皮球，細則不足也讓里長首當其衝。副市長蘇俊賓坦言條例推動有磨合期，市府會明訂分工，由區公所主導、環保局統籌現勘，第一線執法者衍生的司法成本會由公部門負擔，盼基層不用過度擔心。

桃園市住宅囤積行為處理自治條例3月10日施行，是全台首創針對住宅囤積雜物、影響公安的自治條例，針對嚴重囤積影響公共安全、衛生者，市府得介入清理，住戶若規避稽查、勸導無效，可按次開罰3000元以下罰鍰。

議員楊朝偉、詹江村表示，八德、桃園區有「米奇屋」嚴重威脅環境衛生，甚至有人囤積大量犬貓，民眾反映卻只見各局處踢皮球，希望市府不能只靠協調，要盡快建立單一窗口和處理SOP。

議員于北辰、彭俊豪表示，桃園率先全國推動自治條例值得肯定，但無管委會的社區問題嚴重，里長依法協助清除時沒有公權力，甚至被當成告密者造成鄰里紛爭，協助過程還可能挨告，對第一線執法者相當困擾，希望市府成為里長、志工的靠山。

議員黃瓊慧、謝美英說，目前各地稽查仍不順利，有囤物者看到公告後就人去樓空，讓稽查人員無功而返；許多高齡獨居長者因過去生活背景捨不得丟東西，建議導入心理輔導解開行為人的「病灶」，否則今天清完，明天又繼續堆。

蘇俊賓表示，目前執行分為3階段，先由消防局、環保局依法稽查開罰，再由社會局、衛生局介入心理輔導，確認有公共危險之虞時，由環保局會同警察局強制清除；市府也不會將勸導工作丟給里長，會由社工、衛生局、環保局及區公所共同執行。

蘇俊賓說，市府看的是結果而非單純囤積行為，關鍵在是否影響公共安全與環境衛生，由區公所主導會議形成共識，改善期原則2周、最長1個月，開罰是其次；每個自治條例剛推動都有磨合期，新細則已公告並與里長溝通，部分預算也將發包給外包廠商協助清運。

環保局長顏己喨表示，條例通過後目前有3案正在處理中，未來將針對囤積屋案件建立跨局處通報機制，由環保局主導初期現勘，公布前後都會加強宣導，目的並非處罰，而是希望整體環境更好。