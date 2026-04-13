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竹北陌上花開季周六開跑 打卡抽白沙屯媽祖壓轎金250份

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
為提供市民更優質的賞花體驗，竹北市公所首度將主會場移師鳳岡。圖／竹北市公所提供
為提供市民更優質的賞花體驗，竹北市公所首度將主會場移師鳳岡。圖／竹北市公所提供

「2026竹北陌上花開季」將於4月18日正式揭開序幕。為提供市民更優質的賞花體驗，竹北市公所首度將主會場移師鳳岡。在溫暖且東北季風較少的季節，邀請大眾走進這座「最浪漫的竹北後花園」，共賞春日田野風景。

不同於以往單一的向日葵花海，今年首度加入波斯菊爭奇鬥豔。首波登場的「第一篇章：同心圓花田」，由白、粉、紅三色交織成壯闊的景觀，讓民眾能穿梭在層層綻放的花簇中，感受被溫柔花海包覆的療癒感，體驗竹北的精緻農業及田園風情。

竹北市長鄭朝方表示，今年活動特別選在四月時節，並首度將場域延伸至鳳岡路二段422號旁的周邊田區，希望讓土地的自然氣息與花海完美結合。此外，現場也規畫了多樣的深度體驗。其中，4月18日及19日，5月2日及3日下午2點，民眾可參與「花映心語」，在工作人員引導下採摘波斯菊，並製作花瓶相框；本活動提供竹北市民網路報名，每日200名；不限戶籍現場報名，每日50名。

鄭朝方指出，活動期間最浪漫的時刻，莫過於18日及5月2日夜晚的「陌上星空」，為回饋在地市民，將邀請總計100位透過網路預約成功的竹北市民，在繁星點點的花田邊仰望星空、練習瑜珈，讓身心與大自然同步呼吸。此外，現場亦規畫有花徑市集、稻草迷宮與街頭藝人等，適合親子與好友在鳳岡的田野間放慢步調，享受悠閒時光。

鄭朝方說，適逢白沙屯媽祖前往北港進香，他特別將去年的壓轎金帶回拱天宮過爐加持，為即將登場的「陌上花開」春日活動，獻上這份祝福。竹北市民限定（需出示證件確定戶籍設於竹北）、一人限領一份，凡於4月18日下午4點前，在「陌上花開」活動現場拍照，上傳至個人社群並標籤「#竹北超越竹北　 #陌上花開」，即有機會獲得限量250份的結緣壓轎金。

在溫暖且東北季風較少的季節，邀請大眾走進這座「最浪漫的竹北後花園」，共賞春日田野風景。圖／竹北市公所提供
在溫暖且東北季風較少的季節，邀請大眾走進這座「最浪漫的竹北後花園」，共賞春日田野風景。圖／竹北市公所提供

鄭朝方 媽祖 白沙屯

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