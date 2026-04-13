大停水！桃園大園、觀音7里今早9時起停水20小時 7137戶受影響

台灣自來水公司第二區管理處辦理「大園區環區南路減壓閥改善工程」，自今天上午9時起至明天清晨5時止，實施長達20小時停水作業，影響桃園市大園、觀音等區共7個里、約7137戶用水，市府提醒居民提前儲水備用，降低生活不便。

經濟發展局說明，這次停水範圍主要集中於桃園沿海地區，包括大園區北港里、南港里、和平里、溪海里、田心里，以及觀音區保障里、塔腳里，上述里別及周邊鄰近巷弄均在停水影響範圍內，由於施工時間橫跨白天至深夜，民眾在炊事、盥洗及營業用水方面恐受影響，尤其餐飲業者、工廠及需大量用水的場所，須提前做好儲水與調度準備。

公用事業科科長游慧玲表示，減壓閥改善工程是為提升供水穩定及降低漏水風險等重要基礎設施改善作業，施工期間將持續督促自來水公司加速工程進度，盡可能提前復水，減少對民眾生活與產業運作的衝擊。

另提醒，為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或位於管線末端的住戶，出現供水不穩定、水壓不穩或短暫缺水情形，請民眾於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，否則管線末端用戶將無水可用；停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

自來水公司呼籲，停水期間若未關閉抽水機電源，馬達空轉過久恐導致設備損壞或引發火災；建築物若進水口低於地面，應關閉總表前制水閥，避免產生虹吸作用造成水質污染；若恢復供水後仍出現無水或水壓不足情形，可撥打24小時免付費服務專線1910通報處理，相關停水資訊可上水公司官網查詢。