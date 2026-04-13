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長照M型化 學者：調整政策改善

聯合報／ 記者黃寅余采瀅／台中報導

長照政策推動多年，中央地方持續投入資源，但偏鄉覆蓋不足與資源分布不均，逐漸形成長照Ｍ型化現象。學者指出，現行制度在經濟負擔、交通條件與人力培育上仍存在結構性問題，需透過政策調整改善城鄉差距。

中山醫學大學護理系教授邱怡玟表示，以台中市為例，幅員廣大，偏鄉資源明顯不足，住宿型機構多集中都會區，且以自費市場為主，每月費用約四至五萬元，弱勢家庭負擔不起。偏鄉機構若提高收費將影響入住率，降低收費則難以維持服務品質，造成供給失衡。她認為，若未透過公共資源投入與費用機制調整，長照服務將依經濟能力分化，影響偏鄉長者。

亞洲大學長照系主任黃建華指出，交通條件是影響服務可近性的關鍵因素。目前交通補助未區分城鄉差異，對偏遠地區誘因有限。他建議，政府可參考青年從農政策，設計返鄉服務機制，鼓勵年輕人回到部落或偏鄉投入照護工作，結合在地需求與就業機會，建立社區型照護網絡。

在人力與制度面，黃建華提出兩項方向。第一，推動公辦公營住宿機構，由政府主導設立與管理，參照公立醫療體系運作，以穩定人力與服務品質。第二，調整長照專業證照制度，將現行由勞動部核發的證照，改由衛生福利主管機關統一管理，提升專業定位，強化教育體系與實務連結，增加人才留任。

兩位學者皆認為，長照服務需依不同地區人口結構與社經條件調整內容，例如結合社區據點或在地課程，提升資源使用效率，避免供需落差。

台中市議員陳文政建議，政府應直接投入設施設置，擴充住宿機構量能，並改善照護人力待遇，回應高需求族群。

弱勢家庭 台中市 偏鄉 長照

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