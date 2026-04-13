長照床位資源不均 桃園台中缺口待補

我國長照需求人口攀升，桃園市、台中市住宿式機構床位都有缺口，桃園民代也憂心各區長照資源分布不均，跟不上人口老化速度。桃園衛生局回應已核准廿七家新機構籌設，中市衛生局也預計明後年陸續有機構投入服務，都將持續鼓勵業者投入申設，擴充長照量能。

桃園市衛生局統計，截至今年三月，全市一六一家住宿式機構，提供床位約一萬兩千床，整體需求涵蓋率約百分之八十點二。

議員李宗豪認為，現有床位與推估需求一萬四千七百床之間有落差，且ＢＯＯ模式是擴大民間參與的重要管道，但目前僅引進一家業者投入，誘因是否不足？

議員黃家齊也關切，全市已建置七十八家Ａ級、四四八家Ｂ級及四一七家Ｃ級巷弄站，但各行政區資源是否均勻？籲衛生局通盤檢討。

衛生局長照科長余正麗回應，市府近年已核准廿七家新機構籌設、約三千六百床，預計二○二七年至二○三一年間可陸續完成；ＢＯＯ模式推動已有一案進入初審，正依審查意見補正可行性評估報告書，另市府也配合衛福部獎勵計畫，對尚待布建區域新建床位，提供每床最高獎勵一百六十萬元。

至於資源分布不均，余正麗指出，大溪區及大園區因新設單位投入較少、部分單位量能調整，供給較不足，將規畫各增設一處Ａ單位；多數行政區能獲得Ｂ單位特約服務，從三百三十家至四百三十家不等，復興區則僅二七三家，也會持續鼓勵服務單位將特約服務擴及偏鄉。台中市衛生局指出，依衛福部住宿式服務需求推估模式，台中市住宿式機構需求量約為一萬六五八六床，目前共一百五十家機構提供一萬三二六六床，明、後年還會增加；目前實際入住率為百分之八十二點五一，顯示現有量能尚可支應民眾使用需求。

衛生局指出，現階段另有十家機構已完成籌設，預計可再提供一六五四床，明年至後年陸續投入服務；此外，另有二家機構籌設中，預估增加約二百床量能。後續也將持續配合中央推動獎勵布建失智住宿資源計畫，鼓勵業者投入申設，提升整體照護量能與服務可近性。