星期評論／開發跳票 桃市府收回土地要硬起來

桃園市政府無償撥用土地給清華大學與陽明交通大學興設醫院、校區，地方引頸企盼，但距當年簽署合作備忘錄都將滿七年，早已過期，開發近乎原地踏步；民代、居民都氣憤「被騙」，張善政市府勿再鄉愿，收回土地該玩真的。

二○一九年在前市長鄭文燦時期，市府在四月中旬相繼與清大、陽明交大簽署合作備忘錄，無償撥用機捷旁文教用地給兩校籌設醫院，「強強聯手」風光一時。不過，簽約一晃快七年過去，清大招商二度流標、陽明交大開發牛步，勾勒的醫院願景仍是幻影。

不可諱言，桃市府無償撥用土地給大學發展醫療與教育，是基於對高等教育回饋地方的期待，本是美事一樁，加上「頂大光環」加持，眾人都樂見。但實際推動效率不彰，不僅公有土地長期閒置，連合作備忘錄也逾期失效，無償撥用形同變相的資源壟斷。

儘管清大過程中曾與高醫大合作，二○二四年因高醫大退出，致開發卡關，張善政一度撂下重話，指隔年合作備忘錄到期將收回土地；市府仍不斷寬限，清大今年招商依舊未成，連陽明交大獲撥用的精華地段土地也未能活化遭民代批評，已難脫大學圈地、市府炒地質疑。

不只清大、陽明交大合作停滯，近年市府無償撥用土地給中央大學、台北科技大學等學校也有類似困境，地方期待屢屢成空。

藍委萬美玲就曾在立院質詢，形容「土地被詐騙」，也有居民直言政府畫大餅，感覺被騙了，都是在地最無奈的真心話。

青埔、航空城一帶欠缺大型醫院，醫療資源缺口亟待填補，長者就醫或有急重症需求者，只能奔波、送往其他大醫院。諷刺的是，近年來不時有建商推案，總將頂大進駐、醫院生活圈當賣點，但開發卻屢屢跳票，真正獲利的又是誰？

縱使合作備忘錄僅表示合作意願與初步方向，不具法律強制力。但政府無償撥用土地，合作對象又是頂尖大學，衍生相關成本多由納稅人承擔，更不該失信於民，市府應魄力訂定收回土地機制與明確退場期限，否則桃園正在發展轉骨期，航空城也要準備起飛，還有多少個七年可以虛擲？