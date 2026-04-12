追粉紅超跑！白沙屯地區湧進人潮 人車擠、天氣熱送醫狀況多

2026白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動，擇定今天午夜起駕出發，今年突破紀錄有逾46萬人報名香燈腳，白沙屯地區上午開始湧進集結人潮，四處可見發送結緣品及餐飲攤位前大排長龍，熱鬧不已，不過因天氣晴朗、氣溫高，現場也傳出多起信眾因身體不適送醫狀況。

上午前往拱天宮廟門口參拜信眾絡繹不絕，附近一家賣蘿蔔糕店準備的1萬份免費點心供香燈腳免費享用，另一店家也準備雞酒及湯點，周邊沿途還有許多發送小結緣品的，還有免費讓香燈腳在報名臂章上釘扣服務的，各處攤位前都出現大排長龍景象。

來自彰化和美林先生開休旅車拉著裝載大福龜板車，也引人注目。他說，之前參加過4次徒步進香，今年因為要拉著祈福麵龜還願，第一次開車參加；裝置的超大祈福龜，除自家準備1000斤白米外，也邀集上百位朋友集資，另湊5000斤白米、3000斤白麵。

警方表示，至中午前供天宮周邊停車場都已滿位，預估過午之後人車會越來越多，建議民眾多搭乘大眾公共運輸系統。由於天氣炎熱，加上人潮擁擠，年紀較大長輩容易出現身體不適狀況，建議應注意補充水分，盡量待在陰涼處休息。

今天上午在拱天宮前有一名老人家心臟舊疾復發，被緊急送醫；一對來自台中張姓夫妻，昨晚開車抵達後，便開始發放自製結緣品，整夜未眠，上午9點多，張妻感到身體不舒服、有輕微中暑現象，也被送往通霄光田醫院治療。

另外，一名來自台中太平張姓婦人，一早與2位鄰居結伴搭火車前來參拜，結果下車後沒多久，她走在路上被機車碰撞摔傷送醫。張婦說，因丈夫日前走路遭後方機車撞飛重傷，還在加護病房治療，想來向媽祖參拜賜福、祈求丈夫能趕快康復，「可能運氣真的不好！」自己也被機車撞倒，還好只是腿部擦挫傷，等下午離院後還是會前往拱天宮參拜祈福。

來自彰化和美林先生開休旅車拉著裝載6300斤大福龜板車，也引人注目。記者吳傑沐／攝影

白沙屯拱天宮媽祖今天午夜起駕出發，白沙屯地區上午開始湧進集結人潮。記者吳傑沐／攝影