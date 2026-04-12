桃園北橫賞螢季4月中旬登場 觀旅局公布賞螢地圖

桃園北橫賞螢季預計在4月中旬登場，桃園市觀旅局今天發布「2026北橫賞螢地圖」，調查北橫一帶螢火蟲棲地並整合周邊地標導引，歡迎民眾按圖索驥，體驗「黑夜精靈」圓舞曲。

桃園市政府觀光旅遊局局長陳靜芳接受媒體聯訪表示，桃園北橫一帶生態環境優越、低污染，從大溪區延伸至復興區都能尋獲螢火蟲蹤跡。今年最佳賞螢期預計落在4月中旬至5月上旬，4月下旬高峰，並以「黑翅螢」為大宗。螢火蟲多於日落後陸續現身，活躍時間約持續至晚間8時，常見於草叢或水源周邊進行交配與產卵。

陳靜芳指出，熱門觀察點包含石門水庫溪洲公園、百吉林蔭步道、百吉國小前步道、湳仔溝古道、枕頭山步道、角板山行館園區、三民蝙蝠洞、觀音洞、詩朗道路、嘎嘎生態池、溪口部落、小烏來風景特定區及羅馬公路等步道或開放園區。遊客可參考地圖標示的周邊地標進行定位。

陳靜芳呼籲，螢火蟲是環境監測重要指標，棲地維護不易，請遊客務必遵守不喧嘩、不捕捉、不照射的賞螢規範，若須使用手電筒請務必包覆紅色玻璃紙，且光源僅限照射路面，當個友善的觀察者。另外建議遊客穿著長袖衣褲，不穿夾腳拖與涼鞋並備妥雨具與保暖外套。

觀旅局表示，北橫沿線部分合法農場、民宿及特色餐飲業者，有提供專業生態導覽與帶看服務，旅客可提早詢問。最新「2026北橫賞螢地圖」，民眾可至「桃園市政府風景區管理處」官網或臉書粉專「桃園市政府風景區管理處」或「探索北橫」查詢。