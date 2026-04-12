白沙屯媽祖今起駕 「累了請上車」爭議不斷今年有新服務模式

迎接新型態的累了請上車吧！白沙屯媽祖今（12）日午夜起駕，近年由信眾自發性興起的自用車輛「累了請上車」服務，負面糾紛不斷，甚至有高危車種、用貨車斗載客，警方將加強取締外，廟方也建議搭乘公益團體提供的中大型客運車輛；另外，今年第一次擔任司機的蕭姓信眾，還特別製作了一份白沙屯「累了請上車」乘客須知，分享給大家。

有虔誠信徒表示，去年為完成已故父親心願投入「累了請上車」的服務，今年也一度想退出，最後仍決定低調續做，但不掛布條。文章曝光後，大票網友則勸退，「覺得你還是取消，因為太危險了，出事被罰都很倒楣」、「支持全程徒步，取消所有車輛服務」。

一名網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」透露，去年為了完成已故父親心願，投入「累了請上車」的接駁行列，沿途載送體力不支的香燈腳，成為進香路上一道暖心風景；然而今年風向明顯不同，許多暖心人士紛紛退出，就連他也陷入掙扎，「一直在考慮要不要繼續服務」。

經過一番掙扎後，原PO最終仍決定延續這份心意，繼續投入服務，但方式有所調整，他說「布條不掛了」，改以低調形式協助有需要的人，並喊話「檢舉魔人拜託你看不到我！」

文章曝光後，網友紛紛極力勸退，「支持全程徒步，取消所有車輛服務，太多無知的人把司機害慘，不想走或是走不動的就累了，回家休息吧，不然沿路有，計程車，腳踏車，多元計程車公司，有很多選擇方案」、「我覺得你還是取消，因為太危險了，出事被罰都很倒楣，有心就好」、「建議還是不要，警方都貼公告了，可用別的方式」。

這股退潮的背後，其中導火線主要是行車安全，有「保險」問題。前年曾發生「累了請上車」載客卻發生衝入稻田意外；去年則有一名貨車駕駛熱心接駁，事後竟被搭車信徒指控遺失行李並提告侵占，讓駕駛心力交瘁，被迫上網發文自清。

另外，也有不少駕駛事後抱怨，部分信徒上車後竟把免費接駁當成「預約計程車」，指定要求送往高鐵站或火車站，被拒絕後還死纏濫打，在類似負面糾紛打擊下，加上警方宣導及加強取締，許多隨香司機心灰意冷，今年紛紛取消出車接駁，回歸單純的徒步自由行。

拱天宮表示，近年來「累了請上車」有許多爭議，也有許多的討論，諸如垃圾遺留車上、被當成計程車吆喝、情勒接送親友到車站、行李遺失車主被提告，尤其是乘客懸坐在貨車斗尾門，啟動轉彎時乘客掉出車外等安全事故發生，接獲檢舉的警方不得不重新檢視其安全性與合法性。

其實這幾年已經有人先知卓見，悄悄調整了服務取向，出現「累了請上車之進化版」，使用休旅車或小型巴士來服務香燈，讓累了上車導向更安全合法的模式，或者修正為定點休息站，不往前接駁的服務方式。

廟方強調，為媽祖奉獻，為香燈服務都是好事，若能建立在安全合法基礎上，互惠互助的原則上，更能發揮善緣必應的體現。香燈們上車時禮貌以對，下車時表示感謝，自己的垃圾帶下車，給下一位乘客清潔乾淨的乘車體驗，才能讓服務發揮最大值。

廟方建議搭乘進化版的「累了請上車」服務，讓累了上車導向更安全合法的模式。圖／拱天宮提供