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「粉紅超跑」今晚起駕！白沙屯媽進香神威遠播 政壇大咖紛紛來

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮2023年舉辦160周年廟慶，開幕式4名總統參選人全數到場參拜。本報資料照／記者胡蓬生攝影
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮2023年舉辦160周年廟慶，開幕式4名總統參選人全數到場參拜。本報資料照／記者胡蓬生攝影

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香人數近年來幾乎成直線飆升，今年一舉超越46萬人，從媽祖起駕登轎、朝天宮刈火、回宮等重點時刻，政治人物競相出席；白沙屯媽今晚起駕前往北港進香，廟方目前已接獲多名政壇大咖將前來的訊息，包括賴清德總統及縣市首長多人不分藍綠都將「不請自來」。

白沙屯拱天宮管委會表示，白沙屯媽每年往北港進香，廟方並不會發請柬邀請外界人士，不過國內政壇長官前來參香，都會事先與廟方連繫，拱天宮當然樂意且熱誠迎接。

今年進香期間，包括賴總統、台北市長蔣萬安、台北市前副市長李四川、雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚、前縣長傅崐萁夫婦。另外，前總統蔡英文將於白沙屯媽回宮當天上午陪同白沙屯媽神轎從駐駕處步行至秋茂園換乘八抬大轎。

廟方表示，賴清德總統已數度到拱天宮參香，今年他將在今天（12日）傍晚前來參加淨轎儀式，並迎請已更衣沐浴完成的白沙屯軟身大媽出神龕，進行登轎前的祈福儀式。

近40年來，今年算是政壇人士參與白沙屯媽進香人數最多的一年。往年，白沙屯進香主要都是苗栗縣長、雲林縣長、地方立委、朝天宮董事會人員到場迎駕、參加朝天宮刈火儀式，隨著白沙屯媽知名度愈來愈高，政壇人士參與熱度也大增，多少都與年底選舉有關。

拱天宮接受總統題字贈匾，除了清代的「與天同功」匾額，近代包括已故前總統李登輝，的「慈航普渡 」，但他未曾來過拱天宮參香，陳水扁總統任內2度造訪拱天宮，是國內第一位現任總統造訪，宮內也留有「福佑平安」贈匾、馬英九留有「霖雨濟度」、蔡英贈有「覃恩溥被」、「善緣必應」贈匾，賴清德上任後，去年也贈匾「拱昭天佑」。

此外，柯文哲2019年也曾在台北市長任內參加開爐儀式並題字，2023年拱天宮舉辦160周年廟慶，當時有意參選2024年總統大選的賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘4人全數到場參加。

拱天宮白沙屯媽神威遠播，也造就相當大的商機，除了政壇大咖紛紛前來，各企業主更是熱心贈送各式各樣的結緣品或紀念小物，賣場也出現許多與白沙屯媽或媽祖婆連結商品，可說琳瑯滿目。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮2023年舉辦160周年廟慶，當年有意參選總統的郭台銘（左起）、柯文哲、賴清德、 侯友宜全數到場，首次出現「四人同框」。本報資料照／記者胡蓬生攝影
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮2023年舉辦160周年廟慶，當年有意參選總統的郭台銘（左起）、柯文哲、賴清德、 侯友宜全數到場，首次出現「四人同框」。本報資料照／記者胡蓬生攝影

前總統蔡英文於總統任內2023年專程到白沙屯拱天宮參拜，並為有「粉紅超跑」的媽祖婆進香輕便輦轎「淨轎」。本報資料照／記者胡蓬生攝影
前總統蔡英文於總統任內2023年專程到白沙屯拱天宮參拜，並為有「粉紅超跑」的媽祖婆進香輕便輦轎「淨轎」。本報資料照／記者胡蓬生攝影

前總統陳水扁當年擔任總統時到通霄拱天宮參拜，參觀媽祖鹽雕展時，好奇地的用手觸摸作品。本報資料照／記者胡蓬生攝影
前總統陳水扁當年擔任總統時到通霄拱天宮參拜，參觀媽祖鹽雕展時，好奇地的用手觸摸作品。本報資料照／記者胡蓬生攝影

賴清德 北港 進香

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