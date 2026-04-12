竹南火車站東站停車場促參案土地公廟卡卡 苗縣府協調搬新家

苗栗縣竹南、頭份雙城蛋黃區竹南火車站東站停車場多目標使用促參開發案，已有2家業者自提構想，規畫7至8層複合式商場，縣府協調輔導卡在停車場工程中間的三角店福德宮搬新家，提升開發效益，打造苗北雙城新地標。

竹南火車站是鐵路縱貫線山線、海線交會口，也是苗北雙城竹南、頭份市中心，中央補助2.75億元、地方自籌2.05億元，東站地下停車場工程於去年10月動工，興建地下2層停車空間，設置190個汽車、285個機車停車位，預計2027年底完工。

縣府評估竹南火車站東站「廣場兼停車場」用地0.8公頃，地處黃金地段，也是苗北雙城的門面，可依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法，申請商場、超級市場、攤販集中場等設施，或循都市計畫變更程序，調整容許使用項目，因此與地主竹南鎮公所合作，同步推動促進民間參與公共建設案開發。

縣府工商發展處指出，促參案備受注目，縣府目前接獲2家民間申請人提出規畫構想書，大致內容在地下停車場之上，投資增建地上7層至8層停車場、商場及旅館，縣府並已完成促參前置作業委外採購，預計下個月政策公告，鼓勵業者自行規畫提案，據以公告招商。

不過，現況三角店福德宮影響平面土地完整性，縣府民政處查訪福德宮承載三角店地名，居民、旅客的重要心靈寄託，面積近200坪，所有權人竹南鎮，由鎮公所管理，因歷史悠久，欠缺建造執照與使用執照，也沒有立案，縣府協調輔導希望另覓適當用地合法蓋廟，提供福德宮搬新家，保存文化空間，提升東站土地效益，創雙贏帶動地方繁榮。