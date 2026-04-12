竹市兒童課後照顧鐘點費 調升20%

新竹市政府為提升課後照顧服務品質與回應教師需求，昨宣布一一四學年度第二學期起調高兒童課後照顧班、延長課後照顧服務、身心障礙兒童與少年課後托育照顧班教師授課鐘點費，整體提升約百分之二十，由市府自籌經費支應調整差額，盼藉此打造穩定優質的教學環境。

新竹市教育處長林立生指出，竹市兒童課後照顧班教師授課鐘點費依據「兒童課後照顧服務班與中心設立及管理辦法」辦理，基本鐘點費為二百六十元，加上教育部與市府補助差額後為三百三十六元，此次調整後，鐘點費提升下午四時前每節四百○五元，下午四時後及延長課後照顧服務則增加至四百八十元。

教育處表示，近年各校普遍面臨兒童課後照顧師資招募困難問題，此次調整有助提升教師投入意願，穩定教學人力，進而強化整體服務品質。兒童課後照顧服務不僅是教育政策，更是支持雙薪家庭的重要後盾。未來市府將持續精進教師支持措施與教育資源投入，打造「新竹好學、幸福成長」環境。

新竹市長高虹安指出，依行政院核定修正「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準表」，國小教師鐘點費已由每節三百三十六元調整為四百○五元，但兒童課後照顧服務尚未納入統一調整範圍。竹市考量實務需求，主動比照中央標準辦理，成為全台首座推動此措施的城市。

「不只要照顧孩子，也要照顧老師！」新竹市長高虹安表示，在中央尚未調整兒童課後照顧鐘點費的情況下，竹市率先提高教師授課鐘點費，由市府負擔差額，展現對教師專業與付出的重視，讓教師能安心投入教學。