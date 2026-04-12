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竹市兒童課後照顧鐘點費 調升20%

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市政府今宣布自114學年度第2學期起全面調整兒童課後照顧班、延長課後照顧服務及身心障礙兒童與少年課後托育照顧班教師授課鐘點費。圖／新竹市府提供
新竹市政府今宣布自114學年度第2學期起全面調整兒童課後照顧班、延長課後照顧服務及身心障礙兒童與少年課後托育照顧班教師授課鐘點費。圖／新竹市府提供

新竹市政府為提升課後照顧服務品質與回應教師需求，昨宣布一一四學年度第二學期起調高兒童課後照顧班、延長課後照顧服務、身心障礙兒童與少年課後托育照顧班教師授課鐘點費，整體提升約百分之二十，由市府自籌經費支應調整差額，盼藉此打造穩定優質的教學環境。

新竹市教育處長林立生指出，竹市兒童課後照顧班教師授課鐘點費依據「兒童課後照顧服務班與中心設立及管理辦法」辦理，基本鐘點費為二百六十元，加上教育部與市府補助差額後為三百三十六元，此次調整後，鐘點費提升下午四時前每節四百○五元，下午四時後及延長課後照顧服務則增加至四百八十元。

教育處表示，近年各校普遍面臨兒童課後照顧師資招募困難問題，此次調整有助提升教師投入意願，穩定教學人力，進而強化整體服務品質。兒童課後照顧服務不僅是教育政策，更是支持雙薪家庭的重要後盾。未來市府將持續精進教師支持措施與教育資源投入，打造「新竹好學、幸福成長」環境。

新竹市長高虹安指出，依行政院核定修正「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準表」，國小教師鐘點費已由每節三百三十六元調整為四百○五元，但兒童課後照顧服務尚未納入統一調整範圍。竹市考量實務需求，主動比照中央標準辦理，成為全台首座推動此措施的城市。

「不只要照顧孩子，也要照顧老師！」新竹市長高虹安表示，在中央尚未調整兒童課後照顧鐘點費的情況下，竹市率先提高教師授課鐘點費，由市府負擔差額，展現對教師專業與付出的重視，讓教師能安心投入教學。

教育部 教師 新竹

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