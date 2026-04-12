禁廚餘養豬 桃編3千萬助團膳業者清運

中央政府為防非洲豬瘟，二○二七年全面禁止廚餘養豬，桃園有團膳業者憂清運廚餘增加經營成本，醞釀漲價，民代也擔心價格不調恐影響學校營養午餐品質，要求市府擬定對策；教育局表示，未來學校廚餘將由教育局統一發包處理，細節正在跟環保局討論。

台中推動學校午餐廚餘減量兩年，雖然效果顯著，但仍有廚餘須處理，目前做法未定，可能因學校性質而異。

國內去年爆發非洲豬瘟疫情，政府追查病毒來源疑似是廚餘飼料，去年底拍板二○二七年全面禁用廚餘養豬，雖然今年四月六日獲世界動物衛生組織認證非疫國，但政策未因此改變。

團膳業者表示，因學校營養午餐可溯源，所以廚餘可以養豬，目前有養豬戶幫忙收，暫無清運去化壓力，但問題早晚會遇到，希望政府協助，否則清運成本勢必會反映在餐費上；民進黨桃園市議員黃崇真表示，各校新學期的營養午餐即將評選招標，會擔心團膳業者處理廚餘的成本壓縮到午餐品質。

教育局表示，營養午餐標案原本有約定廚餘由承包的團膳業者自行處理，配合中央禁用廚餘養豬政策，市府已編列三千萬元預算，由教育局統籌招標，尋找合法清運業者每日到校載送廚餘至環保局指定生質能中心。未來營養午餐與廚餘清運費用會完全脫鉤，不會有排擠效應。

台中推廚餘減量，學校午餐廚餘已從每人每天一百卅公克減至八十三點六公克，未來除與營養師合作改善菜單，也會推動廚餘再利用。

台中市教育局長蔣偉民說，廚餘處理將是學校午餐招標重要問題，目前公辦公營由環保局清運，公辦民營要再跟業者研議，看是納入契約，或由教育局統一招標。