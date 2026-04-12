聽新聞
0:00 / 0:00

禁廚餘養豬 桃編3千萬助團膳業者清運

聯合報／ 記者陳俊智陳敬丰／連線報導
中央政府拍板明年全面禁止廚餘養豬，政策恐衝擊學校營養午餐品質，桃園市政府編3千萬元處理，確保午餐品質不受影響。記者張裕珍／攝影
中央政府拍板明年全面禁止廚餘養豬，政策恐衝擊學校營養午餐品質，桃園市政府編3千萬元處理，確保午餐品質不受影響。記者張裕珍／攝影

中央政府為防非洲豬瘟，二○二七年全面禁止廚餘養豬，桃園有團膳業者憂清運廚餘增加經營成本，醞釀漲價，民代也擔心價格不調恐影響學校營養午餐品質，要求市府擬定對策；教育局表示，未來學校廚餘將由教育局統一發包處理，細節正在跟環保局討論。

台中推動學校午餐廚餘減量兩年，雖然效果顯著，但仍有廚餘須處理，目前做法未定，可能因學校性質而異。

國內去年爆發非洲豬瘟疫情，政府追查病毒來源疑似是廚餘飼料，去年底拍板二○二七年全面禁用廚餘養豬，雖然今年四月六日獲世界動物衛生組織認證非疫國，但政策未因此改變。

團膳業者表示，因學校營養午餐可溯源，所以廚餘可以養豬，目前有養豬戶幫忙收，暫無清運去化壓力，但問題早晚會遇到，希望政府協助，否則清運成本勢必會反映在餐費上；民進黨桃園市議員黃崇真表示，各校新學期的營養午餐即將評選招標，會擔心團膳業者處理廚餘的成本壓縮到午餐品質。

教育局表示，營養午餐標案原本有約定廚餘由承包的團膳業者自行處理，配合中央禁用廚餘養豬政策，市府已編列三千萬元預算，由教育局統籌招標，尋找合法清運業者每日到校載送廚餘至環保局指定生質能中心。未來營養午餐與廚餘清運費用會完全脫鉤，不會有排擠效應。

台中推廚餘減量，學校午餐廚餘已從每人每天一百卅公克減至八十三點六公克，未來除與營養師合作改善菜單，也會推動廚餘再利用。

台中市教育局長蔣偉民說，廚餘處理將是學校午餐招標重要問題，目前公辦公營由環保局清運，公辦民營要再跟業者研議，看是納入契約，或由教育局統一招標。

桃園 非洲 禁用

延伸閱讀

台灣重返非洲豬瘟非疫區 豬農樂：盡快外銷

廚餘養豬年底落日 今年已查獲12件違規

1個多月就通過審查！世界動物衛生組織核可 我今起恢復非洲豬瘟非疫區

健康名人堂／營養午餐免費政策 應納入公衛考量

相關新聞

政壇要角齊聚 白沙屯媽祖今深夜子時起駕

年度宗教盛事苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，今深夜子時將起駕，今年報名「香燈腳」人數逾四十六萬人再創新高，「粉紅超跑」持續發燒。今年除依往例有「山邊媽」同行，拱天宮「爐主媽」也首度現身「三媽同轎」。賴清德總統傍晚將先後赴山邊媽祖宮、白沙屯拱天宮，台中市長盧秀燕深夜也將出席媽祖登轎儀式。

國道1號甲動土 卓揆：分流機場車潮

國道一號林口到桃園機場路段經常塞車，國一甲線延伸新建工程昨天動土，行政院長卓榮泰、桃園市長張善政主持，卓榮泰表示，工程包括四個交流道與兩個系統交流道，未來讓國一與台六十一線形成快速路網，可分散現有道路壓力，縮短林口到桃園機場的行車時間。

禁廚餘養豬 桃編3千萬助團膳業者清運

中央政府為防非洲豬瘟，二○二七年全面禁止廚餘養豬，桃園有團膳業者憂清運廚餘增加經營成本，醞釀漲價，民代也擔心價格不調恐影響學校營養午餐品質，要求市府擬定對策；教育局表示，未來學校廚餘將由教育局統一發包處理，細節正在跟環保局討論。

竹市兒童課後照顧鐘點費 調升20%

新竹市政府為提升課後照顧服務品質與回應教師需求，昨宣布一一四學年度第二學期起調高兒童課後照顧班、延長課後照顧服務、身心障礙兒童與少年課後托育照顧班教師授課鐘點費，整體提升約百分之二十，由市府自籌經費支應調整差額，盼藉此打造穩定優質的教學環境。

影／苗栗桐花公園油桐盛開 姜太公道場開鑼鍾東錦化身伯公仔

苗栗地區的桐花已開始綻放，落花似雪的場景迷人，今天上午縣長鍾東錦等人在銅鑼鄉桐花公園客家大院（姜太公道場）舉行桐花祭開鑼儀式，並在百年土地公廟上香，鍾東錦還化身土地公，歡迎各地遊客到苗栗賞花賞景品嘗客家美食，感受苗栗的迷人風情。

健保31周年「落羽松健走」爆棚 2千人擠爆中庄吊橋搶好禮

衛福部中央健康保險署北區業務組今於桃園大溪月眉溼地舉辦31周年健走活動，由副署長張禹斌領軍2000位民眾響應；現場走訪落羽松大道與中庄吊橋，並設置智慧健保攤位宣導慢性病防治，成功透過生態健行推廣「預防醫學」，場面熱鬧非凡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。