國道1號甲動土 卓揆：分流機場車潮

國道一號林口到桃園機場路段經常塞車，國一甲線延伸新建工程昨天動土，行政院長卓榮泰、桃園市長張善政主持，卓榮泰表示，工程包括四個交流道與兩個系統交流道，未來讓國一與台六十一線形成快速路網，可分散現有道路壓力，縮短林口到桃園機場的行車時間。

張善政表示，國道二號交通已趨於飽和，現有大竹交流道改善與國二甲延伸工程正在進行，但桃機與航空城發展迅速，國一甲工程如「天降甘霖」，可紓解機場人流負荷，串聯千億元產業規模，帶動地方發展。

國一甲新建工程總預算八○六億元，預計分三標案，今年會陸續動工，預計四、五年後可完工通車。卓揆表示，因應桃機第三航廈與第三跑道完工啟用，會帶來龐大出入境旅客，國一甲工程能分流車潮，紓解桃園航空城周邊二成交通量。

張善政表示，桃園航空城開發計畫持續，國一甲未來完工後，在航空城交流道到桃機交流道區間，匯集物流園區、航空公司總部，以及台壽投資的巨蛋國際級多功能場館、旅館與複合商辦大樓，總投資金額超過千億元。

交通部政務次長陳彥伯表示，桃園機場年旅客量達四八六六萬人次，遠超現有航廈負荷，國一甲將成第三航廈及航空城的交通動脈，完工後可減輕國二、台四線交通壓力，整合桃園高快速路網，串聯北台灣黃金廊帶。

桃園市交通局說 ，國一甲起自台六十一線，通過桃園機場北側，在龜山區大坑銜接國一平面道路，與國二平行，可成為替代道路；高公局另規畫國一桃園交流道增設北上匯入匝道，銜接五楊高架，提前分流車流。