政壇要角齊聚 白沙屯媽祖今深夜子時起駕

年度宗教盛事苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，今深夜子時將起駕，今年報名「香燈腳」人數逾四十六萬人再創新高，「粉紅超跑」持續發燒。今年除依往例有「山邊媽」同行，拱天宮「爐主媽」也首度現身「三媽同轎」。賴清德總統傍晚將先後赴山邊媽祖宮、白沙屯拱天宮，台中市長盧秀燕深夜也將出席媽祖登轎儀式。

白沙屯媽祖徒步進香人數連年創新高，二○二三年首度突破十萬人，二○二四年逾十七點九萬人，去年爆量逼近卅三萬人，今年進香往返八天七夜，報名頭三天就破卅萬人，最後更比去年多出十三點五萬人。

「粉紅超跑」今深夜將從苗栗通霄起駕，沿途經台中、彰化、雲林，目的地為北港朝天宮，來回路程約三至四百公里，最為信徒津津樂道的，每年路線皆不固定，由媽祖鑾轎決定屢創驚奇，去年就破天荒進入南投境內。今年除白沙屯媽、山邊媽同行，首度請出「值年爐主媽」上轎，再創話題。

今年適逢選舉年，白沙屯媽祖今晚起駕，預計藍綠政治人物都將到場。賴清德總統傍晚先赴山邊媽祖宮參香，再赴拱天宮為媽祖淨轎，盧秀燕預計晚間十時廿分出席媽祖登轎儀式，藍營政治人物台北市長蔣萬安、台北市前副市長李四川等人，都將到場。

近年白沙屯媽祖進香熱度飆升，近十年來，前總統蔡英文、馬英九、民眾黨前主席柯文哲等人都出現過，蔡英文曾連續六年出席進香淨轎儀式，她也是首位現任總統參與徒步隨香。廟方表示，拱天宮不涉藍綠，來者皆是客。