影／苗栗桐花公園油桐盛開 姜太公道場開鑼鍾東錦化身伯公仔

苗栗地區的桐花已開始綻放，落花似雪的場景迷人，今天上午縣長鍾東錦等人在銅鑼鄉桐花公園客家大院（姜太公道場）舉行桐花祭開鑼儀式，並在百年土地公廟上香，鍾東錦還化身土地公，歡迎各地遊客到苗栗賞花賞景品嘗客家美食，感受苗栗的迷人風情。

姜太公中部道場（客家大院）上午10點舉辦2026客家大院桐花祭開鑼，揭開今年桐花祭（桐花季）序幕。園區種植上萬株油桐花，並規畫「伯公桐花林」、「桐花王」、「桐花后」、「桐花順」等特色賞桐景點，邀請民眾走入山林欣賞雪白桐花綻放的春日美景。

鍾東錦今天化身伯公仔（土地公），在客家大院後方的200年土地公廟進行祭儀，並發送客家麻糬，象徵「黏錢」好兆頭，希望為民眾祈福招財，場面熱鬧。

包括立委邱鎮軍、高金素梅、國民黨副主席季麟連、苗栗市長余文忠、苗栗縣文化觀光局長林彥甫等多人參加，並有馬來西亞、新加坡等地信眾團前來共襄盛舉。

苗栗各地的桐花已開始綻放，落花似雪的場景迷人，縣長鍾東錦等人上午在銅鑼鄉桐花公園客家大院（姜太公道場）舉行桐花祭開鑼儀式，並在百年土地公廟上香祈福。記者胡蓬生／攝影

苗栗各地的桐花已開始綻放，桐花公園落花似雪的場景迷人。記者胡蓬生／攝影

苗栗各地的桐花已開始綻放，落花似雪的場景迷人，縣長鍾東錦等人上午在銅鑼鄉桐花公園客家大院（姜太公道場）舉行桐花祭開鑼儀式，並在百年土地公廟上香祈福。記者胡蓬生／攝影