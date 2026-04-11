健保31周年「落羽松健走」爆棚 2千人擠爆中庄吊橋搶好禮

衛福部中央健康保險署北區業務組今於桃園大溪月眉溼地舉辦31周年健走活動，由副署長張禹斌領軍2000位民眾響應；現場走訪落羽松大道與中庄吊橋，並設置智慧健保攤位宣導慢性病防治，成功透過生態健行推廣「預防醫學」，場面熱鬧非凡。

健保署副署長張禹斌表示，健保邁入第31年，國人滿意度已突破9成，這份肯定來自於民眾的支持與各醫事團體長期的付出，面對台灣進入超高齡社會，健保署正配合「慢性病防治888政策」，致力於數位轉型並強化國人自我健康管理，從預防醫學著手，降低疾病發生率。

本次健走路線全程約2.4公里，副署長張禹斌偕同醫審執行會北區分會主委翁順隆及各醫師公會、工會理事長共同鳴笛出發，民眾沿途經過著名的落羽松大道、山豬湖親水園區及中庄吊橋，現場更安排專人生態導覽，讓大家在運動之餘，也能深度認識溼地多元生態，不少民眾大讚「風景好、空氣清新」。

除了健行，活動現場設置多項趣味互動攤位，包括「行動健保LINE起來」、「加入健保FB，你我都是VIP」的數位服務、「社會處方促健康、預立醫療我做主」的健康規劃、「假日看診UCC醫療分流好安心」的分流宣導等。

北區業務組組長張温温強調，透過活動希望能帶動民眾培養規律運動習慣。現場準備了豐富的「健走大禮包」，只要集滿章即可兌換側背包、搥背棒、牙刷旅行組及護理包等實用好禮，民眾參與熱度極高，紛紛表示收穫滿滿。

健保署北區業務組今在月眉濕地舉行31周年健走，逾2000位民眾開心響應健保31周年慶。圖／健保署北區業務組提供