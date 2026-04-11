快訊

女主播打哈欠被看光！華視放送事故道歉 民眾求情放過她「拜託不要懲罰」

美伊周末談判 將導致油價暴跌或狂飆？3種可能情境曝光

撐不住！油價不堪負荷 國泰航空宣布5月中旬起減2%客運航班

聽新聞
0:00 / 0:00

健保31周年「落羽松健走」爆棚 2千人擠爆中庄吊橋搶好禮

聯合報／ 記者陳恩惠鄭國樑／桃園即時報導
衛福部中央健康保險署北區業務組今於桃園大溪月眉溼地舉辦31周年健走活動，2000餘位民眾到場響應。圖／健保署北區業務組提供
衛福部中央健康保險署北區業務組今於桃園大溪月眉溼地舉辦31周年健走活動，2000餘位民眾到場響應。圖／健保署北區業務組提供

衛福部中央健康保險署北區業務組今於桃園大溪月眉溼地舉辦31周年健走活動，由副署長張禹斌領軍2000位民眾響應；現場走訪落羽松大道與中庄吊橋，並設置智慧健保攤位宣導慢性病防治，成功透過生態健行推廣「預防醫學」，場面熱鬧非凡。

健保署副署長張禹斌表示，健保邁入第31年，國人滿意度已突破9成，這份肯定來自於民眾的支持與各醫事團體長期的付出，面對台灣進入超高齡社會，健保署正配合「慢性病防治888政策」，致力於數位轉型並強化國人自我健康管理，從預防醫學著手，降低疾病發生率。

本次健走路線全程約2.4公里，副署長張禹斌偕同醫審執行會北區分會主委翁順隆及各醫師公會、工會理事長共同鳴笛出發，民眾沿途經過著名的落羽松大道、山豬湖親水園區及中庄吊橋，現場更安排專人生態導覽，讓大家在運動之餘，也能深度認識溼地多元生態，不少民眾大讚「風景好、空氣清新」。

除了健行，活動現場設置多項趣味互動攤位，包括「行動健保LINE起來」、「加入健保FB，你我都是VIP」的數位服務、「社會處方促健康、預立醫療我做主」的健康規劃、「假日看診UCC醫療分流好安心」的分流宣導等。

北區業務組組長張温温強調，透過活動希望能帶動民眾培養規律運動習慣。現場準備了豐富的「健走大禮包」，只要集滿章即可兌換側背包、搥背棒、牙刷旅行組及護理包等實用好禮，民眾參與熱度極高，紛紛表示收穫滿滿。

健保署北區業務組今在月眉濕地舉行31周年健走，逾2000位民眾開心響應健保31周年慶。圖／健保署北區業務組提供
健保署北區業務組今在月眉濕地舉行31周年健走，逾2000位民眾開心響應健保31周年慶。圖／健保署北區業務組提供

衛福部中央健康保險署北區業務組今於桃園大溪月眉溼地舉辦31周年健走活動，由副署長張禹斌領軍2000位民眾響應。圖／健保署北區業務組提供
衛福部中央健康保險署北區業務組今於桃園大溪月眉溼地舉辦31周年健走活動，由副署長張禹斌領軍2000位民眾響應。圖／健保署北區業務組提供

桃園 慢性病 健走 衛福部 健保署

延伸閱讀

2026癌症論壇／篩檢、治療雙管齊下 健保署研擬放寬基因定序癌別

健康永續行動家／台大金山分院院長蔡兆勳 落實「醫養合一」

健康永續行動家／台大醫院金山分院宣講衛教 走進社區博感情

南山人壽連續第2年舉辦「百歲人生 有備而來論壇」邀您提前布局 掌握長壽紅利

相關新聞

國1甲動土！閣揆指可紓解航空城交通 張善政：串起千億投資

行政院長卓榮泰、桃園市長張善政今日參加國道1號甲線（桃園）新建工程動土祈福典禮，卓榮泰表示，國一甲延伸工程包括四個交流道和兩個系統交流道，串連整個路網系統，這其中分三標，今年上半年、下半年會陸續動工，四、五年後會看見完工。

健保31周年「落羽松健走」爆棚 2千人擠爆中庄吊橋搶好禮

衛福部中央健康保險署北區業務組今於桃園大溪月眉溼地舉辦31周年健走活動，由副署長張禹斌領軍2000位民眾響應；現場走訪落羽松大道與中庄吊橋，並設置智慧健保攤位宣導慢性病防治，成功透過生態健行推廣「預防醫學」，場面熱鬧非凡。

國1甲動土！ 卓榮泰：805億元打造桃園交通新動脈

行政院長卓榮泰11日出席「國道1號甲線新建工程」動土典禮時表示，該工程總經費805.86億元，預計4至5年內完工，未來可同時紓解桃園機場交通壓力、強化貨運與區域路網、支撐航空城發展，並分擔國道2號約20%的機場車流，是帶動桃園整體發展的重要交通建設。

影／「三媽同轎」粉紅超跑逾46萬大軍明晚出發 「雙媽會」能否再現成話題

白沙屯媽往北港徒步進香將於明天4月12日深夜子時起駕出發，今年報名香燈腳人數高達46萬3588人，比去年足足多出13.5萬人，再創新高，信眾追隨「粉紅超跑」的熱情持續發燒，今年除山邊媽同行，拱天宮「值年爐主媽」也首度乘轎，開創「三媽同轎」的佳話，進香團出發後途中是否再現大甲媽、白沙屯媽「雙媽會」，也是眾多信眾津津樂道的話題。

「今年超了沒？」肝基會攜手7-ELEVEN 苗栗頭份提供免費癌篩與腹超

肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，今天上午在苗栗縣頭份市建國中學活動中心舉辦2026年「今年超了沒—免費抽血癌篩腹部超音波檢查活動」。現場服務超過千位民眾，除提供成人健檢、B、C型肝炎及癌症指數篩檢外，更加碼150位民眾腹部超音波檢查，呼籲市民共同投入保肝行列。

提升公園巡檢效率！陳鶴文促報修時程 竹市府：持續強化通報維修機制

新竹市近年致力推動「友善親子城市」，積極建置、優化公園。欲投入年底新竹市南區市議員選舉的陳鶴文指出，他近日接獲民眾陳情，竹市不少公園遊具損壞，但報修後遲未修理，有些遊具零件甚至能直接拔起，另外，也有部分由具下方成為垃圾堆置死角，建議市府能加強遊具的日常巡檢機制並改善；市府回應，公園為民眾重要休憩空間，將持續強化巡檢及維護機制，確保設施安全及環境品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。