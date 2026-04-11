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國1甲動土！ 卓榮泰：805億元打造桃園交通新動脈

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國道1號甲線新建工程11日舉行動土典禮，行政院長卓榮泰（右）、桃園市長張善政（左）出席典禮，盼工程有好彩頭、如期如質完成。圖／中央社
國道1號甲線新建工程11日舉行動土典禮，行政院長卓榮泰（右）、桃園市長張善政（左）出席典禮，盼工程有好彩頭、如期如質完成。圖／中央社

行政院長卓榮泰11日出席「國道1號甲線新建工程」動土典禮時表示，該工程總經費805.86億元，預計4至5年內完工，未來可同時紓解桃園機場交通壓力、強化貨運與區域路網、支撐航空城發展，並分擔國道2號約20%的機場車流，是帶動桃園整體發展的重要交通建設。

卓榮泰指出，國1甲完工後將帶來四大效益。首先，可因應桃園機場第三航廈與第三跑道啟用後，預估每年4,500萬人次的旅運需求；其次，貨運車流可透過國1甲連結台北港與全國各地，形成完整物流網絡，提升自由貿易港區及未來新貨運園區競爭力；第三，配合桃園航空城開發，預估將帶來約20萬人口，國1甲可讓航空城及南崁、蘆竹、竹圍等地居民更方便銜接國道1號與台61線；第四，有助分散國道2號與台4線進出機場車流，減輕交通壓力。

工程方面，國1甲全案分為3個標案推動，其中第1標已於3月底開工，其餘2標預計今年第3季動工。全線將設置海湖、桃機、航空城及山鼻4處交流道，並串聯竹圍及桃園兩處系統交流道，形成國道1號與台61線之間的快速路網，縮短台北、林口往返桃園機場的時間。

在整體發展布局上，卓榮泰表示，行政院已核定「桃竹苗大矽谷推動方案」，希望帶動區域產業升級，而桃園航空城作為全台最大土地開發案，結合機場第三航廈與第三跑道，將成為區域發展的重要引擎，進一步強化台灣高科技產業布局。

他也提到，中央近年持續投入桃園交通建設，包括國道2號大園交流道至機場段、國2甲連結台15線，以及台66線高架化工程等，加上本次國1甲動工，將形成桃園機場周邊「3+1」條高快速道路，總投資金額接近1,000億元。同時，中央也將與地方合作推動機場捷運延伸中壢及桃園捷運綠線等建設，全面提升交通便利性。

卓榮泰強調，隨著桃園人口持續成長，中央會持續投入建設，打造更安全、便捷且永續的交通網絡，帶動地方產業與城市發展，讓桃園更具活力。

此外，針對整體財政與政策推動，卓榮泰指出，面對國際情勢變動，政府支出壓力增加，期盼立法院盡速審議今年度中央政府總預算，行政與立法應相互配合，持續推動國家發展。

最後，卓榮泰在聽取交通部高速公路局工程簡報後，與現場貴賓共同進行祈福及動土儀式，象徵工程正式啟動。

桃機 交通部 桃園 卓榮泰

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