影／「三媽同轎」粉紅超跑逾46萬大軍明晚出發 「雙媽會」能否再現成話題

白沙屯媽往北港徒步進香將於明天4月12日深夜子時起駕出發，今年報名香燈腳人數高達46萬3588人，比去年足足多出13.5萬人，再創新高，信眾追隨「粉紅超跑」的熱情持續發燒，今年除山邊媽同行，拱天宮「值年爐主媽」也首度乘轎，開創「三媽同轎」的佳話，進香團出發後途中是否再現大甲媽、白沙屯媽「雙媽會」，也是眾多信眾津津樂道的話題。

近20年來，白沙屯媽往北港進香人數年年創新高，粉紅超跑的魅力無法擋；白沙屯媽徒步進香人數從2006年開始，每年都創新高，2023年首度突破10萬人、2024年達到17萬9971人，去年2025年更爆量達到近33萬人，今年進香往返行程8天7夜，報名從3月11日至4月9日受理，但受理第三天就破30萬人。

白沙屯媽進香「與眾不同」，路線、行止不定，本身就有極大魅力，20年來報名人數從幾千人不斷成長到如今數十萬人，廟方認為媒體傳播、信眾口耳相傳和沿途種種「神跡」顯現，都是進香團成長的推手，加上最近幾年爆量，白沙屯媽去年並首度跨進南投，打破數十年來僅在苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義等縣市活動的傳統。廟方表示，拱天宮這兩年接受外縣市多處廟宇贊境，互動愈來愈多，贊境廟宇也會派員參加白沙屯媽徒步進香，不斷製造熱度，今年「值年爐主媽」首度上粉紅超跑，都是話題。

拱天宮白沙屯媽往北港朝天宮進香與鎮瀾宮大甲媽赴新港奉天宮繞境，是國內2支最受矚目的長程徒步進香隊伍，早年雖有「王不見王」的說法，但2004年雙方在沙鹿首次不期相遇，寫下歷史新頁，今年白沙屯媽從明天深夜起展開8天7夜的進香行程，大甲媽將從4月17日深夜出發，展開9天8夜的行程，途中能否再見「雙媽會」讓不少媽祖信眾好奇，由於大甲媽行程 、路線固定，白沙屯媽行止、路線不定，能否出現雙媽會，似乎「主動權 」要看粉紅超跑。

拱天宮管委會有成員猜測今年雙媽會的機會不大，因雙方進香人數太龐大，如果途中相會，當地交通勢必「崩盤」，媽祖婆應該不會讓這種情況發生。

白沙屯媽往北港徒步進香將於明天4月12日深夜子時起駕出發，今天已有眾多信眾、隨香客湧入白沙屯，周邊氣氛愈來愈熱絡。記者胡蓬生／攝影

白沙屯媽今年往北港進香，粉紅超跑除了山邊媽同行，拱天宮「值年爐主媽」今年也將首度登轎，開創「三媽同轎」的佳話。記者胡蓬生／攝影