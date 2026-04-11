提升公園巡檢效率！陳鶴文促報修時程 竹市府：持續強化通報維修機制

新竹市近年致力推動「友善親子城市」，積極建置、優化公園。欲投入年底新竹市南區市議員選舉的陳鶴文指出，他近日接獲民眾陳情，竹市不少公園遊具損壞，但報修後遲未修理，有些遊具零件甚至能直接拔起，另外，也有部分由具下方成為垃圾堆置死角，建議市府能加強遊具的日常巡檢機制並改善；市府回應，公園為民眾重要休憩空間，將持續強化巡檢及維護機制，確保設施安全及環境品質。

市府養工處表示，竹市設有遊具的公園計約近百處（含大型及鄰里公園），皆依規納入日常巡查及維護管理。遊具報修採多元通報機制，包括1999市民服務專線、里長及民意代表反映、現場巡查發現等方式；案件受理後，將依損壞程度及安全風險分級處理，如涉及安全疑慮者，即時辦理現場警示（如封鎖、停止使用），並優先派修，一般性維修案件：依案件性質排程辦理，處理時程將視案件類型、材料備料及施工條件而定，市府原則上以維護使用安全為優先，並盡速完成改善。

養工處指出，竹市公園均委由維護廠商辦理日常清潔及環境維護作業，包含垃圾清運、環境整理及設施簡易巡查。遊具安全部分，由維護人員及相關單位定期巡查並不定期抽查，發現設施異常會立即通報列管處理，並採取必要安全措施。

養工處說明，針對頂竹圍及南大公園所反映情形，市府已納入案件檢視，將盡速派員辦理現場查核，並依實際狀況辦理修繕或改善。有關遮蔭不足、遊具形式調整（如沙坑設置）及環境死角清理等建議，也將納入整體公園改善評估，視空間條件、安全規範及管理需求，滾動檢討辦理。

陳鶴文說，近日他接獲民眾陳情，實際走入公園發現包括頂竹圍、南大公園等處的設施報修遲未處理，現場拉起的封鎖線甚至久到都脫落。另外，頂竹圍公園旋轉咖啡杯（無障礙轉盤遊具）中間的鐵桿居然可以直接拔起，這無疑對玩耍的孩子造成風險。

另外，南大公園碎石坑裡的挖土機遊具，鏟斗竟然已經損壞斷裂一半，不能挖就算了，斷裂面也可能讓孩子受傷。頂竹圍公園的溜滑梯底下居然成為垃圾死角，除了檳榔渣、菸蒂，甚至還看到危險的瓦斯罐，遮陽空間也不足。

陳鶴文建議，缺少遮蔭的公園可增設遮陽傘或遮陽網，避免孩子玩到中暑。碎石坑也可改成可塑性高的沙坑，大幅增加可玩性。