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桃園新北跨市整合 新桃林輕軌 解龜山林口塞車

聯合報／ 記者鄭國樑陳俊智／桃園報導
桃園市長張善政（右四）與新北市長侯友宜（右三）聽取新桃林線輕軌規畫簡報。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政（右四）與新北市長侯友宜（右三）聽取新桃林線輕軌規畫簡報。記者鄭國樑／攝影

桃園龜山與新北林口近年發展迅速，人口與交通需求大增，二地市長昨合體宣布，桃園捷運長庚線、新北捷運林口線將合併為「新桃林線」，全長廿九公里，採輕軌系統，規畫卅二站，通勤尖峰能比開車節省四十分鐘車程，計畫可行性研究拚今年送中央審查，目標二○三九年通車。

桃園與新北發展捷運路網各有藍圖，但也有合作經驗，新北三鶯線延伸桃園八德由新北市府代辦；長庚線、林口線合併推動，雙方採共同設計規畫，尚未確定由誰負責興建營運，預期對未來交通便利效益極大。

桃園市捷運工程局評估，新桃林線造價不斐，若美伊戰事持續影響，後續規畫設計和興建經費恐上看一千億元，但能服務桃園、龜山和新北林口近八十萬人，若更多外移人口遷入，效益會更大。

捷工局指出，長庚線與林口線都以輕軌規畫，前者路線如「之」字型，橫跨桃園與龜山二區，後者則像「X」字形，除連結機捷林口站與長庚醫院站，還可通往林口工二和長庚大學ＡＩ園區。二線朝同軌同車方向設計，路網提供四種行駛路線，滿足通勤、通學需求；與目前通勤尖峰自己開車相比，最多可省四十分鐘。

侯友宜指出，生活圈快速發展，龜山、林口及桃園市區已形成結合醫療、產業與學術發展的重要生活軸帶；以長庚醫院體系為核心，每日帶來大量就醫、就業與就學需求，但目前交通仍以公路運輸為主，尖峰時段道路壅塞嚴重，限制了原本公共運輸效能，有必要整合共同生活圈的捷運路線。

張善政說，交通建設不僅是運輸系統的改善，更關係城市功能整合、公共服務品質以及區域長期發展競爭力。桃園長庚線是重要軌道建設，也是桃園首條以服務大桃園醫療系統為核心的捷運輕軌路線，盼能有效提升醫療服務可及性與周邊交通便利性，成為支撐區域運作的交通動脈。

長庚 林口 長庚醫院

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